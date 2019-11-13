Бросил умирать и сбежал: подробности ДТП со школьницей под Кропивницким

Водителя, который в Кировоградской области насмерть сбил 17-летнюю школьницу и сбежал, осудили на пять лет лишения свободы.

Об этом OBOZREVATEL 13 ноября сообщили в Новоархангельском районном суде.

Жуткое ДТП произошло в с. Кальниболота вечером 19 января нынешнего года. Наталья Слободенюк вместе с двумя подружками возвращались вечером домой, когда сзади в них въехал Daewoo Lanos.

Ударом Наталью отбросило на несколько десятков метров, при этом водитель, не останавливаясь, скрылся. От полученных травмы девушка скончалась в больнице.

В ДТП погибла 17-летняя Наталья Слободенюк

Позже выяснилось, что за рулем легкового автомобиля был 23-летний местный житель Владислав. Парень был задержан. Судья избрал ему меру пресечения в виде ночного домашнего ареста и до вынесения приговора молодой человек продолжал ездить по селу.

По словам местных жителей, у погибшей девушки остались две младшие сестрички.

Место происшествия CBN

Водитель Daewoo Lanos Владислав CBN

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве пьяный водитель Lexus на огромной скорости сбил на тротуаре двух пешеходов. В результате 20-летняя девушка погибла, а 23-летний парень получил тяжелые травм.

Камеры наблюдения зафиксировали момент аварии.

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