Главная Новости
13 ноября • обновлено в 21:13
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Новости расследований

Бросил умирать и сбежал: подробности ДТП со школьницей под Кропивницким

1.9т
Читать материал на украинском

Водителя, который в Кировоградской области насмерть сбил 17-летнюю школьницу и сбежал, осудили на пять лет лишения свободы.

Об этом OBOZREVATEL 13 ноября сообщили в Новоархангельском районном суде.

Жуткое ДТП произошло в с. Кальниболота вечером 19 января нынешнего года. Наталья Слободенюк вместе с двумя подружками возвращались вечером домой, когда сзади в них въехал Daewoo Lanos.

Ударом Наталью отбросило на несколько десятков метров, при этом водитель, не останавливаясь, скрылся. От полученных травмы девушка скончалась в больнице.

Новости
Ехал с похорон отца: стало известно о жертве жуткого ДТП под Киевом
В ДТП погибла 17-летняя Наталья Слободенюк

В ДТП погибла 17-летняя Наталья Слободенюк

Позже выяснилось, что за рулем легкового автомобиля был 23-летний местный житель Владислав. Парень был задержан. Судья избрал ему меру пресечения в виде ночного домашнего ареста и до вынесения приговора молодой человек продолжал ездить по селу.

По словам местных жителей, у погибшей девушки остались две младшие сестрички.

Место происшествия

Место происшествия

CBN

Водитель Daewoo Lanos Владислав

Водитель Daewoo Lanos Владислав

CBN

Новости
"Прокладка" в Офисе президента: новый поворот в скандале с громким задержанием

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве пьяный водитель Lexus на огромной скорости сбил на тротуаре двух пешеходов. В результате 20-летняя девушка погибла, а 23-летний парень получил тяжелые травм.

Камеры наблюдения зафиксировали момент аварии.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!

Читайте все новости по теме "Эксклюзив" на OBOZREVATEL.

Автор
Александр Китраль Александр Китраль
Темы
Эксклюзив Криминал Война на дорогах
Место
Украина Кропивницкий
Теги
ДТП авто криминал
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
9
0
Смешно
1
Интересно
8
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новости расследований

Топ-публикации

Топ-блоги