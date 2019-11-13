Бросил умирать и сбежал: подробности ДТП со школьницей под Кропивницким

Водителя, который в Кировоградской области насмерть сбил 17-летнюю школьницу и сбежал, осудили на пять лет лишения свободы.
Об этом OBOZREVATEL 13 ноября сообщили в Новоархангельском районном суде.
Жуткое ДТП произошло в с. Кальниболота вечером 19 января нынешнего года. Наталья Слободенюк вместе с двумя подружками возвращались вечером домой, когда сзади в них въехал Daewoo Lanos.
Ударом Наталью отбросило на несколько десятков метров, при этом водитель, не останавливаясь, скрылся. От полученных травмы девушка скончалась в больнице.
В ДТП погибла 17-летняя Наталья Слободенюк
Позже выяснилось, что за рулем легкового автомобиля был 23-летний местный житель Владислав. Парень был задержан. Судья избрал ему меру пресечения в виде ночного домашнего ареста и до вынесения приговора молодой человек продолжал ездить по селу.
По словам местных жителей, у погибшей девушки остались две младшие сестрички.
Место происшествия
CBN
Водитель Daewoo Lanos Владислав
CBN
Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве пьяный водитель Lexus на огромной скорости сбил на тротуаре двух пешеходов. В результате 20-летняя девушка погибла, а 23-летний парень получил тяжелые травм.
Камеры наблюдения зафиксировали момент аварии.
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