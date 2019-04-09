"Братская гуманитарка": силы ООС на Донбассе обстреляли российским оружием. Фото

Террористы "Л/ДНР" обстреляли позиции ВСУ на Донбассе "новинками" российского оборонпрома.

Как сообщили в пресс-центре штаба ООС в Facebook, 5 апреля оккупанты применили артиллерийские системы калибра 152 и 122 мм.

"Анализ найденных на месте обстрела обломков снарядов показал применения оккупантами управляемых 152-мм артиллерийских боеприпасов типа "Краснополь". Снаряды данного типа находятся на вооружении артиллерийских подразделений ВС РФ, а серийное производство осуществляется концерном "Калашников", — сказано в сообщении.

Офицер ВСУ высмеял ложь России о том, что они якобы не помогают террористам на Донбассе, назвав зафиксированный факт "особенностями "гражданской" войны или хрониками "братской" гуманитарки".

Как писал OBOZREVATEL, накануне ВСУ устроили ад террористам на Донбассе. Было ликвидировано семеро оккупантов, еще шестеро получили ранения.

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