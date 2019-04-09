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"Братская гуманитарка": силы ООС на Донбассе обстреляли российским оружием. Фото

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Террористы "Л/ДНР" обстреляли позиции ВСУ на Донбассе "новинками" российского оборонпрома.

Как сообщили в пресс-центре штаба ООС в Facebook, 5 апреля оккупанты применили артиллерийские системы калибра 152 и 122 мм.

"Анализ найденных на месте обстрела обломков снарядов показал применения оккупантами управляемых 152-мм артиллерийских боеприпасов типа "Краснополь". Снаряды данного типа находятся на вооружении артиллерийских подразделений ВС РФ, а серийное производство осуществляется концерном "Калашников", — сказано в сообщении.

Офицер ВСУ высмеял ложь России о том, что они якобы не помогают террористам на Донбассе, назвав зафиксированный факт "особенностями "гражданской" войны или хрониками "братской" гуманитарки".

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"Братская гуманитарка": силы ООС на Донбассе обстреляли российским оружием. Фото
"Братская гуманитарка": силы ООС на Донбассе обстреляли российским оружием. Фото
"Братская гуманитарка": силы ООС на Донбассе обстреляли российским оружием. Фото
"Братская гуманитарка": силы ООС на Донбассе обстреляли российским оружием. Фото
"Братская гуманитарка": силы ООС на Донбассе обстреляли российским оружием. Фото

Как писал OBOZREVATEL, накануне ВСУ устроили ад террористам на Донбассе. Было ликвидировано семеро оккупантов, еще шестеро получили ранения.

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Читайте все новости по теме "Операция Объединенных сил на Донбассе" на OBOZREVATEL.

Темы
Операция Объединенных сил на ДонбассеРоссийско-украинский конфликт
Место
Украина
Теги
Новости ДонбассаНовости ДНРНовости ЛНР
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andrei andrei
andrei andrei
Плять! А каким вы, ссуки, хотели? Американьским?
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Бухгалтер Борис
Бухгалтер Борис
У меня таких железок дома завались. Хохлы, и после этого вы говорите, что у вас нет пропаганды? Нация дебилов.
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Язин Михаил
Язин Михаил
На помойке какую-то хрень железную нашли и выдают ее за Крамнополь. Хохол величайший лгун на свете.(с) Шевченко.Т.Г
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