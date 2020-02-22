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22 февраля • обновлено в 21:21
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Брат экс-главы "Интера" заявил о его убийстве и навел аргументы

5.7т
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Погибший в доме экс-главы МИД Леонида Кожары предприниматель Сергей Старицкий был застрелен в голову с расстояния не менее трех метров.

Об этом в Facebook сообщил брат покойного Юрий Воловик, подчеркнув, что об этом свидетельствуют результаты патологоанатомической экспертизы.

Также он опроверг все слухи "о неосторожном обращении с оружием и самоубийстве", что могло стать причиной смерти Старицкого.

Сергей Старицкий

Сергей Старицкий

Facebook Юрия Воловика

Новости
OBOZREVATEL узнал скандальные детали странной гибели человека в доме Кожары

"Мы закончили оформление документов, вердикт патанатомии один – Сергей был застрелен в голову с расстояния не менее трех метров. Все слухи о его самоубийстве – ложь", – написал брат погибшего.

Брат экс-главы "Интера" заявил о его убийстве

Скриншот

"Сергей очень любил жизнь и никогда бы не пошёл на такой грех! Не верьте всему тому, что сейчас будут писать... К Богу ушёл очень чистый, честный и добрый человек!" – написал Воловик.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее об убийстве Старицкого сообщил и его друг Владимир Костерин, также опровергнув версию о самоубийстве.

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Автор
Марина Погорилко
Тема
Смерть в доме Кожары
Место
Украина
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