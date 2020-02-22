Брат экс-главы "Интера" заявил о его убийстве

Погибший в доме экс-главы МИД Леонида Кожары предприниматель Сергей Старицкий был застрелен в голову с расстояния не менее трех метров.
Об этом в Facebook сообщил брат покойного Юрий Воловик, подчеркнув, что об этом свидетельствуют результаты патологоанатомической экспертизы.
Также он опроверг все слухи "о неосторожном обращении с оружием и самоубийстве", что могло стать причиной смерти Старицкого.
Сергей Старицкий
Facebook Юрия Воловика
"Мы закончили оформление документов, вердикт патанатомии один – Сергей был застрелен в голову с расстояния не менее трех метров. Все слухи о его самоубийстве – ложь", – написал брат погибшего.
Скриншот
"Сергей очень любил жизнь и никогда бы не пошёл на такой грех! Не верьте всему тому, что сейчас будут писать... К Богу ушёл очень чистый, честный и добрый человек!" – написал Воловик.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее об убийстве Старицкого сообщил и его друг Владимир Костерин, также опровергнув версию о самоубийстве.
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