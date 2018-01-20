"Боятся "слива": в "ДНР" массово разбегаются местные "кгбешники"

В оккупированном террористами "ДНР" Донецке массово увольняются работники так называемого "Министерство государственной безопасности".

Об этом информируют "Ведомости Донбасса".

Так, жители оккупированного Донецка сообщают, что в течение последней недели в "МГБ ДНР" идет массовая подача рапортов на увольнение, поскольку "работники ведомства" боятся "слива".

Ниже приводим сообщения из соцсетей свидетелей происходящего (орфография и пунктуация сохранены):

"На Шевченко 26 все неделю происходит флеш-мобчик из местных уроженцев с написанием рапортов на увольнение. Официальная причина – резкое снижение денежного довольствия до голого оклада (примерно 25000 ржублей) + полное отсутствие бонусов. В приватных разговорах присутствует формулировка "Всё равно сольют", "Все равно "сольют", "25 тысяч мало?! При средней 7?!", "Это ж специфическая контора".

Как писал "Обозреватель", накануне в сети жестко высмеяли фото из будней "ДНР".