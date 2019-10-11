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11 октября • обновлено в 23:41
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У берегов Франции затонуло судно с украинцами: названы имена пропавших моряков

2.8т Читать материал на украинском

Поиски граждан Украины, членов экипажа затонувшего в Атлантическом океане у берегов Франции судна Bourbon Rhode, остаются безрезультатными.

Об этом в пятницу, 11 октября, на странице в Facebook сообщила уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова.

Как уточнила она, уже в течение двух недель судьба шести граждан Украины, а именно Андрея Измаильского, Александра Коршикова, Вячеслава Ковальчука, Евгения Мельгунова, Олега Кравца, Дмитрия Козырева, неизвестна.

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Bourbon Rhode

Bourbon Rhode

KP.UA

Отмечается, что во время катастрофы судна Bourbon Rhode на борту находилось десять граждан Украины. Двое из них погибли, двое – спаслось.

Известно, что поисково-спасательную операцию координирует Морской центр спасения и координации Форт-де-Франс.

"В рамках сотрудничества в деле защиты прав человека обратилась к послу Франции по правам человека Франсуа Крокетта с просьбой помочь эффективному поиску пострадавших граждан Украины", – написала Денисова.

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Персона
Людмила Денисова
Место
Франция
Теги
моряки пострадали украинцы
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