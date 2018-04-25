Борьба с коррупцией в Украине: Луценко отчитался об успехах

В Украине ликвидирована коррупция в государственных закупках, и автоматизировано возмещение налога на добавленную стоимость (НДС).
С таким заявлением выступил в Брюсселе генеральный прокурор Юрий Луценко, добавив, что предстоит решить еще много проблем, передает пресс-служба ГПУ.
"Когда у тебя пробоина в трюме корабля, то активно работать помпой недостаточно. Осужденные коррупционеры - не конечный результат борьбы, необходимо ликвидировать схемы, которые они используют. Мы уничтожили коррупцию в государственных закупках, автоматизировали возмещения НДС, ликвидировали так называемые налоговые площадки, но немало проблем еще предстоит решить", - сообщил Луценко.
По его словам, новации обеспечат работу прокуроров в соответствии с лучшими мировыми стандартами и в долгосрочной перспективе будет повышать привлекательность страны для инвестиций. К нововведениям относятся: создание Генеральной инспекции, формирование органов самоуправления, имплементация Дорожной карты, реформирование органов прокуратуры совместно с иностранными партнерами.
Делегация ГПУ в Брюсселе
Пресс-служба ГПУ
Луценко также рассказал, что распоряжение о снижении давления на честный бизнес, налаживание прямого диалога с Советом бизнес-омбудсмена и бизнес-ассоциациями являются важными мерами на пути к увеличению интереса иностранных предпринимателей в Украину.
"Уверяю вас, что голос бизнеса хорошо слышен в правоохранительных органах Украины", - резюмировал Луценко.
Как сообщал "Обозреватель", ранее Луценко выступил за принятие закона о спецконфискации, чтобы очистить страну от коррупции.
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