Борьба с коррупцией в Украине: Луценко отчитался об успехах

В Украине ликвидирована коррупция в государственных закупках, и автоматизировано возмещение налога на добавленную стоимость (НДС).

С таким заявлением выступил в Брюсселе генеральный прокурор Юрий Луценко, добавив, что предстоит решить еще много проблем, передает пресс-служба ГПУ.

"Когда у тебя пробоина в трюме корабля, то активно работать помпой недостаточно. Осужденные коррупционеры - не конечный результат борьбы, необходимо ликвидировать схемы, которые они используют. Мы уничтожили коррупцию в государственных закупках, автоматизировали возмещения НДС, ликвидировали так называемые налоговые площадки, но немало проблем еще предстоит решить", - сообщил Луценко.

По его словам, новации обеспечат работу прокуроров в соответствии с лучшими мировыми стандартами и в долгосрочной перспективе будет повышать привлекательность страны для инвестиций. К нововведениям относятся: создание Генеральной инспекции, формирование органов самоуправления, имплементация Дорожной карты, реформирование органов прокуратуры совместно с иностранными партнерами.

Делегация ГПУ в Брюсселе Пресс-служба ГПУ

Луценко также рассказал, что распоряжение о снижении давления на честный бизнес, налаживание прямого диалога с Советом бизнес-омбудсмена и бизнес-ассоциациями являются важными мерами на пути к увеличению интереса иностранных предпринимателей в Украину.

"Уверяю вас, что голос бизнеса хорошо слышен в правоохранительных органах Украины", - резюмировал Луценко.

Как сообщал "Обозреватель", ранее Луценко выступил за принятие закона о спецконфискации, чтобы очистить страну от коррупции.