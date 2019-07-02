Больше 30 мертвых: ВСУ нанесли сокрушительный удар по террористам на Донбассе

В течение июня 2019 года воины Операции Объединенных сил на Донбассе нанесли оккупантам значительный урон. В частности, были ликвидированы около 34 оккупантов и около 62 боевиков получили ранения различной степени тяжести.

Небоевые потери составили 7 оккупантов (нарушение мер безопасности, смерть в результате болезни, суицид). Такие цифры на своей странице в Facebook озвучил офицер ВСУ Анатолий Штефан (Штирлиц).

"Игнорируя Минские договоренности в июне российско-оккупационные войска каждый день провоцировали подразделения ОС огнем из различных видов оружия и калибров, диверсионными группами и огнем снайперов", – подчеркнул он.

Новости Террористы пошли на кровавые провокации на Донбассе и понесли потери

Facebook Анатолия Штефана (Штирлица)

При этом отмечается, что цифры могут отличаться в большую сторону в связи с постоянным сокрытием лидерами боевиков и российскими военными потерь.

Как сообщал OBOZREVATEL, на Донбассе 1 июля вооруженные формирования Российской Федерации 25 раз нарушили режим прекращения огня, в результате чего погибли двое украинских военных, двое – ранены. В ответ Вооруженные силы Украины ликвидировали трех оккупантов, еще пятеро получили ранения.

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