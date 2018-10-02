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''Большая военная база'': Климкин объявил о наличии ядерного оружия в Крыму

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У украинской власти есть обоснованные подозрения касательно того, что в аннексированном Крыму может быть ядерное оружие, или, как минимум, инфраструктура для его использования.

Такое заявление сделал глава МИД Украины Павел Климкин в эфире телеканала "ATR". В связи с этим ведомство планирует подготовить проект резолюции Генассамблеи ООН из-за превращения оккупированного Крыма в военную российскую базу.

"Сейчас Крым превратился в одну большую военную российскую базу... Есть такая идея сделать отдельную резолюцию по милитаризации оккупированного Крыма", - сообщил министр.

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Он отметил, что именно с территории оккупированного полуострова проводятся поставки военной техники, например, в Сирию.

Как сообщал OBOZREVATEL, так называемый "командир народного ополчения ЮБК", созданного во время аннексии Крыма в 2014 году, Овсеп Минасян объявил голодовку из-за сильного ухудшения жизни на оккупированном полуострове.

Читайте все новости по теме "Аннексия Крыма" на OBOZREVATEL.

Темы
Аннексия КрымаРоссийско-украинский конфликт
Персона
Павел Климкин
Место
Украина
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Александрович Алексей
Александрович Алексей
"Он отметил, что именно с территории оккупированного полуострова проводятся поставки военной техники, например, в Сирию." да ну?? А тут какой-то перец повествовал, что сам на корабле вез вагнеровцев из Владивостока... А вообще не Пашкино дело, какое оружие и где на территории России расположено.
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Зееленфройнд Викентий
Зееленфройнд Викентий
ну ващето Крым и нужен как военная база. он всегда и был военной базой. при украинских властях американцы очень хотели разместить там свой флот. кто контролирует Крым, тот контролирует Черное море. так что все разговоры укров об "убыточности" Крыма, не более чем лапша на свидомые уши.
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Andreevski Andrey
Andreevski Andrey
Милочки а какое ваше собачьеукраинское дело...Что хотим то и размещаем в своих регионах))))Мы решаем Сами А вами вона пускай американцы командуют...ползуны на корачках
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