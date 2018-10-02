''Большая военная база'': Климкин объявил о наличии ядерного оружия в Крыму

У украинской власти есть обоснованные подозрения касательно того, что в аннексированном Крыму может быть ядерное оружие, или, как минимум, инфраструктура для его использования.

Такое заявление сделал глава МИД Украины Павел Климкин в эфире телеканала "ATR". В связи с этим ведомство планирует подготовить проект резолюции Генассамблеи ООН из-за превращения оккупированного Крыма в военную российскую базу.

"Сейчас Крым превратился в одну большую военную российскую базу... Есть такая идея сделать отдельную резолюцию по милитаризации оккупированного Крыма", - сообщил министр.

Он отметил, что именно с территории оккупированного полуострова проводятся поставки военной техники, например, в Сирию.

Как сообщал OBOZREVATEL, так называемый "командир народного ополчения ЮБК", созданного во время аннексии Крыма в 2014 году, Овсеп Минасян объявил голодовку из-за сильного ухудшения жизни на оккупированном полуострове.