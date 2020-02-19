Более 3 лет в застенках Кремля: в Украину вернулся один из узников Путина

Фигурант "дела украинских диверсантов" Алексей Стогний, который был осужден в аннексированном Крыму, отбыл наказание в колонии и вернулся в Украину.

Об этом сообщила уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова на странице в Facebook. По ее словам, все эти годы он находился в невыносимых условиях мест лишения свободы страны-оккупанта, что сильно сказалось на состоянии его здоровья.

"Украинский политзаключенный Алексей Стогний, которого оккупационная власть незаконно задержала в ноябре 2016 года, а впоследствии осудила - в Киеве", – написала она.

Алексей Стогний Скриншот

Жена Алексея Стогния Оксана подтвердила его возвращение домой, сообщает Объеденение родственников политзаключенных Кремля. Там отметили, что Стогний вышел на свободу в конце января 2020 года, но семья предпочла не разглашать этот факт, чтобы не подвергаться опасности при выезде из оккупированного полуострова на материковую Украину.

По их информации, политзаключенный входил в списки на "обмен", которые Украина передавала на переговорах с Россией.

Как писал OBOZREVATEL ранее, в аннексированном Крыму суд арестовал фигурантов "дела украинских диверсантов", которых ФСБ обвиняет в подготовке диверсий по заданию Минобороны Украины. Один из задержанных – Алексей Стогний.

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