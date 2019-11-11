"Боль и слезы!" На Харьковщине простились с молодым героем, погибшим на Донбассе

На Харьковщине простились с солдатом 92 бригады имени кошевого атамана Ивана Сирко Германом Бродниковым, который был убит на войне за независимость Украины.

Об этом сообщили на странице ОМБр в Facebook (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

"С Германом мы прощались в Клугино-Башкировке, там, где он родился и жил", - говорится в сообщении.

На плацу 92 ОМБр имени кошевого атамана Ивана Сирко собрались командиры и коллеги, волонтеры, земляки и друзья парня, а также его близкие и родные люди - мама и сестра.

"Боль и слезы, слова соболезнования от тех, кто знал Германа. Он был настоящим патриотом, истинным и добрым, а еще отважным и самоотверженным воином. Вскоре планировал жениться. Но, к сожалению, не судьба ... Ему было 23 года", - добавили в ОМБр.

На Харьковщине простились с Германом Бродниковым, погибшим на Донбассе Facebook 92 ОМБр

На Харьковщине простились с Германом Бродниковым, погибшим на Донбассе Facebook 92 ОМБр

На Харьковщине простились с Германом Бродниковым, погибшим на Донбассе Facebook 92 ОМБр

На Харьковщине простились с Германом Бродниковым, погибшим на Донбассе Facebook 92 ОМБр

На Харьковщине простились с Германом Бродниковым, погибшим на Донбассе Facebook 92 ОМБр

На Харьковщине простились с Германом Бродниковым, погибшим на Донбассе Facebook 92 ОМБр

Как сообщал OBOZREVATEL, 10 ноября четверо украинских воинов получили минно-взрывные травмы в результате боевых действий на Донбассе.

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