Бойня в Керчи: в сети показали знаковые фото детей с оружием в Крыму

Трагедия, которая произошла в Керчи, стала результатом тотальной милитаризации детского сознания, которая насаждается в Крыму в последние годы.

Данное мнение в Facebook обнародовала крымскотатарская журналистка Лиля Буджурова, которая также опубликовала фото "игр" крымских детей с оружием, организованных взрослыми.

"Мое субъективное мнение: то, что произошло в Керчи, это результат тотальной милитаризации детского сознания, которая насаждается в Крыму в последние годы. Все эти выставки военной техники на центральных площадях городов, где детей сажают за зенитки и учат обращаться с автоматом; эти "патриотические" детские фотосессии с оружием в руках; все эти детские военизированные эстафеты и парады под патронатом армии. Интересно, что в головах у тех людей, что дают в руки детей "игрушки", которые предназначены для убийства?" – написала она.

Буджурова подчеркнула, что ребенок не должен держать в руках оружие, иначе "когда-нибудь он с легкостью начнет стрелять".

Как сообщал OBOZREVATEL, 17 октября студент Владислав Росляков пришел в Керченский колледж с ружьем и самодельными взрывными устройствами, и начал расстреливать всех, кто встречался ему на пути. После этого он покончил с собой в помещении библиотеки.

Оккупационные власти отвергают версию теракта, считая гибель 21 человека и травмирование почти 60-ти — убийством. Украинские власти расценили нападение как теракт и уже начали расследование.