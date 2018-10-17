Бойня в Керчи: пропагандисты Путина нашли след ''украинских диверсантов''. Видео

Российские пропагандисты в эфире программы "60 минут" на телеканале "Россия 24" еще до появления подробностей о теракте в Керчи заранее возложили ответственность на "украинских диверсантов".

Об этом рассказал журналист Денис Казанский, опубликовав соответствующее видео, (чтобы посмотреть, проскрольте до конца страницы). Он уточнил, что сначала в эфире со злорадством и удовольствием обсуждали падение украинского истребителя Су-27 в Винницкой области, в результате чего погибли два пилота.

"Но вот примерно на середине программы пришло сообщение о том, что в Керчи теракт, и началось. Ответственность тут же авансом возложили на "украинских диверсантов". Типа, подробностей пока нет, но вы же помните, кто присылал диверсантов, кто перекрыл воду, кто претендует на Крым и т.д. Особенно усердствовал, конечно же, "наш" Корнилов", – пояснил журналист.

Он добавил, что пропагандисты в результате устроили "15-минутку ненависти", разжигая вражду и истерику. После такого россияне и идут убивать людей.

"Не дожидаясь никаких фактов, выводов, официальной информации ведущие популярной программы на федеральном государственном телеканале показали на всю Россию 15-минутку ненависти, заранее назначили врагов - украинцев и с чувством полного удовлетворения закончили эфир. Так разжигается вражда, нагнетается истерика, создается атмосфера ненависти, в которой у российских граждан сносит крышу и они идут убивать людей - кто в собственный колледж, кто в Луганск. Это уж кого как заклинит", – резюмировал Казанский.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Казанский подметил, что подозреваемый публиковал в соцсетях посты протестного и антиукраинского направления, что автоматически не дает Кремлю возможности найти в трагедии "украинский след".

Напомним, что в Керчи 17 октября произошел взрыв в политехническом колледже. В здании сработало взрывное устройство, а перед этим были звуки выстрелов. Подозреваемый в совершении теракта был найден мертвым.