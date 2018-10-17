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Бойня в Керчи: пропагандисты Путина нашли след ''украинских диверсантов''. Видео

131.8тЧитать материал на украинском

Российские пропагандисты в эфире программы "60 минут" на телеканале "Россия 24" еще до появления подробностей о теракте в Керчи заранее возложили ответственность на "украинских диверсантов".

Об этом рассказал журналист Денис Казанский, опубликовав соответствующее видео, (чтобы посмотреть, проскрольте до конца страницы). Он уточнил, что сначала в эфире со злорадством и удовольствием обсуждали падение украинского истребителя Су-27 в Винницкой области, в результате чего погибли два пилота.

"Но вот примерно на середине программы пришло сообщение о том, что в Керчи теракт, и началось. Ответственность тут же авансом возложили на "украинских диверсантов". Типа, подробностей пока нет, но вы же помните, кто присылал диверсантов, кто перекрыл воду, кто претендует на Крым и т.д. Особенно усердствовал, конечно же, "наш" Корнилов", – пояснил журналист.

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Он добавил, что пропагандисты в результате устроили "15-минутку ненависти", разжигая вражду и истерику. После такого россияне и идут убивать людей.

"Не дожидаясь никаких фактов, выводов, официальной информации ведущие популярной программы на федеральном государственном телеканале показали на всю Россию 15-минутку ненависти, заранее назначили врагов - украинцев и с чувством полного удовлетворения закончили эфир. Так разжигается вражда, нагнетается истерика, создается атмосфера ненависти, в которой у российских граждан сносит крышу и они идут убивать людей - кто в собственный колледж, кто в Луганск. Это уж кого как заклинит", – резюмировал Казанский.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Казанский подметил, что подозреваемый публиковал в соцсетях посты протестного и антиукраинского направления, что автоматически не дает Кремлю возможности найти в трагедии "украинский след".

Напомним, что в Керчи 17 октября произошел взрыв в политехническом колледже. В здании сработало взрывное устройство, а перед этим были звуки выстрелов. Подозреваемый в совершении теракта был найден мертвым.

Читайте все новости по теме "Взрыв в Керчи" на OBOZREVATEL.

Темы
Взрыв в Керчироссийская пропаганда
Персона
Денис Казанский
Место
Россия
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Цыбакова Зина
Цыбакова Зина
Боже,какой ужас! Такое горе случилось, а журналисты разжигают народ всё больше и больше. Когда же всё это закончится. Весь мир слетел с катушек. ..
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2
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Koviazin Flexandr
Koviazin Flexandr
Так путлер сегодня на Валдае (больше никуда эту плешивую ботоксную тварь не приглашают) сообщил своим холопам, что керченский "стрелок" взял пример с американских детей-убийц, т.к. находился под влиянием интернета, который развращает. Чего эта овца скабеева и другие прихвостни побежали впереди паровоза? Видимо, лишат их месячной премии и сладкого.
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3
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Doc I
Doc I
Интересно - а почему он не поехал в Крым. И интересно, а почему металлодекторы не зафиксировали оружие?
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Vazelinenko Purgen
Vazelinenko Purgen
Цей хлопчина явно був русонациком. І вбивав він, можливо, за національною ознакою. Ну як вчить вєлікій путєн з жиріком
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