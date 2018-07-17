Стивен Сакур, BBC: В прошлом вы абсолютно категорически исключали, что самолет был сбит из Российского оружия, но вы не исключаете этого сейчас?

Д. Песков, пресс-секретарь Президента РФ: Если вы помните, мы и я лично исключали, что какое-либо российское орудие поставлялось на Украину или что какие-то военные или войска находились на территории Украины, и мы по-прежнему исключаем эту возможность.

Стивен Сакур: Но если вы исключаете такую возможность, вы утверждаете, что этот доклад не может быть правдой?

Д. Песков: Он может быть правдой, а может и не быть. Но по-прежнему много противоречий, слишком рано приходить к какому-либо выводу, и по-прежнему появляется много новых данных.

(Из интервью каналу ВВС пресс-секретаря президента РВ Дмитрия Пескова)

Четыре года назад малазийский "Боинг" МН17 был сбит над Донбассом.

В первое время казалось, что ситуация проста и очевидна, и стоит только хоть чуть-чуть вникнуть, как сразу же виновник трагедии будет найден – на радость одним и на горе другим. Тем более что при наличии современных средств слежения, обнаружения, информирования, моделирования и т.д. все возможные участники скорбных событий просто не смогут уйти от "всевидящего ока" желающих докопаться до правды.

Что же мы имеем на сегодняшний день? Имеем ситуацию, которая все-таки никак не может претендовать на бесспорность и однозначность. И никакие следственные комиссии не смогли достичь той степени убедительности, которая отбросила бы все сомнения. Безусловно, за эти четыре года рассматривалось множество версий – от более-менее правдоподобных до откровенно фантастических.

Новости Кремлевский монстр должен понести ответ

Нужно отдать должное, Украина оказалась наиболее последовательна в своих утверждениях. У нас однозначно указали на виновника трагедии: российская сторона либо же "выпестованные" ею так называемые ополченцы. К сожалению, ни четыре года назад, ни сейчас мы точно не знаем, какая сволочь вдохновенно отстрелялась с помощью ЗРК "Бук-М1" по гражданскому самолету.

Что удивительно, за все это время не всплыл НИ ОДИН свидетель рокового выстрела. А ведь причастных к процессу явно было несколько, а значит, существовала вероятность, что кто-нибудь все-таки проговорится. Особенно если учитывать тот факт, что СМИ разных стран с удовольствием заплатили бы за подобные откровения. Но (и это уже само по себе странно) никто так и не "всплыл", разоблачая, ниспровергая и радостно богатея при этом.

Интересно то, что тему о "свидетелях" подняла именно российская сторона – то ли в спешке, то ли в попытке как-то связать концы с концами. А то ведь глупо получается – вот говорят россияне, что никаких российских "Буков" на данной территории не могло быть, а значит, стреляли не мы и не "наши". Но позвольте, ведь российская пропаганда до исступления провозглашала, что и НИКАКИХ российских военнослужащих на этих территориях тоже никогда не было, так и что? Ведь очевидно же, что российский "суслик" там присутствует, хотя его, как настоящего суслика, так сразу и не увидишь.

Россияне вообще конструировали версии одна краше другой. То какой-то безбашенный украинский штурмовик расстрелял "Боинг" в воздухе (зачем, почему – неважно, но зато так наглядно), то украинские "Буки" где-то там присутствовали, а значит, могли и стрельнуть, чего уж там, украинские "националюги", они такие – то мирных жителей живьем сжигают, то детей на деревьях распинают, да и вообще собираются всех несогласных просто под корень извести.

В российских телепередачах, особенно 2014 – 2015 годов, довольно часто варьировалась мысль типа "да они вообще все там просто с ума сошли". И тем самым предполагалось, что вот во всех этих ДНРах и ЛНРах никто точно уж "с ума не сошел", а все наоборот, все по справедливости и по правде, но… все-таки "рассейского" образца. А ведь в этих, так сказать, "вооруженных формированиях" полно народа, которым не только украинские предпочтения, но и "рассейские" образцы справедливости глубоко по барабану. Не говоря уже о собственно донецких либо луганских проблемах.

Ясно одно – за эти годы России не удалось отвести подозрения от себя и взвалить вину на слишком уж самостоятельную Украину. И очень вероятно, что собранная в донецком регионе маргинальная шелупонь вполне была в состоянии и, так сказать, в своем праве что-нибудь сбить или пальнуть куда-нибудь – "шоб було". Ведь сбивали они и раньше воздушные цели (кстати, украинский транспортник АН-26 они сбили именно из комплекса "Бук" – весьма симптоматично), да и в день гибели малазийского "Боинга" российская пресса просто взахлеб восторгалась, что героические "ополченцы" сбили еще один транспортный самолет ВСУ.

России всегда было мало героизма – когда "за ценой не постоим" и прочие сомнительные утверждения. Видимо, без пресловутого героизма она просто чахнет и начинает сомневаться уже в самой себе. Только вот "герои" донецко-луганского разлива – союзники ненадежные, а то и опасные. Видимо, поэтому и не "всплыли" свидетели и очевидцы инцидента с "Боингом". Это об убийстве какого-то Гиви или Мотороллы трепались на каждом углу, а кого заинтересует, скажем, исчезновение кого-то из "широких воюющих масс"? Правильно, никого.

Так что не будет свидетелей, поскольку их давно уже нет в живых. Не "всплывут", как это бывало в истории неоднократно. Поэтому и не удивительно, когда читаешь сегодня последние российские сентенции по ситуации с "Боингом" – правда вряд ли когда-нибудь будет раскрыта, поскольку реальных доказательств катастрофически не хватает. А посему – останется предметом "политических спекуляций".

Действительно, широка Рассея, а отступать некуда. И что поразительно – а наступать-то, получается, некуда тоже.

Такая вот ирония имперской судьбы…