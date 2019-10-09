Отвод войск на Донбассе: генерал предупредил о "втором Иловайске"

Разведение войск на Донбассе, отложенное в связи с нарушением перемирия со стороны террористов, должно происходить лишь после прекращения огня по всей линии столкновения.
В противном случае украинские силы могут попасть в очередную "ловушку" российских оккупантов и террористов "Л/ДНР", как в 2014 году под Иловайском, предупредил в эфире ObozTV ветеран внешней разведки, генерал-лейтенант Василий Богдан.
Богдан обратил внимание, что со стороны РФ и бандформирований на востоке Украины продолжается эскалация конфликта.
"Ежедневно до 30 обстрелов. Уже сегодня (9 октября. – Ред.) – 20. Т.е. никакого затишья нет, в том числе и в потенциальных районах разведения", – подчеркнул он.
Ситуация в зоне ООС по состоянию на 9 октября
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Военный специалист напомнил, что 7 октября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отказался гарантировать отведение российских оккупационных войск и бандформирований в тех пунктах, которые определены Минскими соглашениями.
"Каким образом в таких условиях можно отважиться отводить войска на километр? У меня очень большие сомнения… …Мы не можем сейчас доверять Путину. Мы помним Иловайск, когда попросили коридор", – предостерег Богдан.
По его данным, со стороны противника постоянно идут обстрелы снайперов, разведывательно-диверсионные группы проникают в тыл украинских войск.
"Нет оснований верить в то, что они отведут свои силы. Мы сейчас это наблюдаем в Станице Луганской. Они не отвели свои войска и не разрушили свои фортификационные сооружения", – отметил бывший разведчик.
"На мой взгляд, Путин тут ведет какую-то очень мудреную игру. С одной стороны – "давайте", с другой стороны – "Россия не гарантирует, что выведет свои войска". Ему выгодна такая ситуация – ни войны, ни мира. Таким образом он может кошмарить Украину и заставлять руководство Украины пойти на уступки на условиях Кремля", – пояснил он.
Богдан посоветовал не отводить войска до тех пор, пока огонь не будет прекращен даже не на отдельном участке, а на всей линии столкновения.
"Иначе может быть очередная ловушка. И это даст возможность силам по ту сторону осуществить какие-то масштабные акции", – добавил он.
По мнению генерал-лейтенанта, в сложившихся условиях Украине нужно снова перейти к тактике активной обороны.
Отвод украинских войск без зеркальных действий противника чреват очередной ловушкой
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Как писал OBOZREVATEL:
На брифинге 1 октября, после согласования в Минске т.н. "формулы Штайнмайера", президент Украины Владимир Зеленский объявил о достижении договоренности о начале разведения войск. Планировалось, что оно начнется 7 октября.
В Минобороны назвали условие отвода войск – соблюдение режима прекращения огня на участке разведения в течение семи дней.
Сами бойцы ВСУ отнеслись к идее неоднозначно. Многие высказали опасения, что в случае отвода войск террористы попросту займут их позиции.
7 октября глава МИД Украины Вадим Пристайко сообщил, что отвод войск отложен в связи с нарушением перемирия со стороны террористов.
Журналист Виталий Портников считает, что своим заявлением Пристайко раскрыл истинную цель Кремля: до бесконечности откладывать встречу в "нормандском формате", не допуская прекращение огня на Донбассе. Он отметил, что Путин пытается медленно "поджаривать" Зеленского.
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