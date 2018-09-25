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''Боевое задание выполнено!'' Флот Украины похвастался первой победой

4.9тЧитать материал на украинском

Поход судов Военно-морских сил Украины из Одессы до Мариуполя дошел до своего логического финала.

Об этом заявил представитель ВМС ВСУ Тарас Чмут на своей странице в Facebook. "Все прошло наилучшим образом для нас! Поставленная боевая задача выполнена на все 100%", - похвастался он.

Чмут поблагодарил команду, которая предоставляла оперативную информацию в режиме реального времени о всех событиях.

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''Боевое задание выполнено!'' Флот Украины похвастался первой победой

"ВМС способны провести мощную операцию, но не способны обыграть ее медийно. В современном мире без информационных технологий невозможна победа", - акцентировал он.

Как сообщал OBOZREVATEL, вечером 24 сентября поисково-спасательное судно "Донбасс" и морской буксир "Корец" Военно-морских сил Украины прибыли в Мариуполь.

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Шур Григорий
Шур Григорий
Всё, теперь можно тельняшки переделывать на вертикальные полоски ...
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Галкина Елена
Галкина Елена
Две ржавые железки - со скоростью 3 узла - с разрешения хозяина и с его лоцманами - проползли под чужим мостом. Путь из Одессы! - в Мариуполь длился 3!!!!!!!!!!!!!!!!!! дня!
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Petro Poroshenko
Petro Poroshenko
Рагули вы стебетесь на собой или действительно гордость распирает, что два корота доплыли из пункта А в пункт Б и не потонули?
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Александрович Алексей
Александрович Алексей
Petro Poroshenko, ну надо же им хоть какие-то перемоги демонстрировать, вот и стараются.
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