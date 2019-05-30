BMW влетел под фуру: под Киевом произошло жуткое ДТП. Фото с места аварии

В четверг, 30 мая, на трассе Киев-Чоп произошла масштабная ДТП с участием автомобиля BMW и фуры.

Об этом сообщается на странице Киев Оперативный в Facebook. (Чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

Отмечается, что авто на огромной скорости влетело под припаркованный грузовик возле села Копылов Киевской области.

Facebook Киев Оперативный

Facebook Киев Оперативный

Facebook Киев Оперативный

Информации о жертвах ДТП нет, однако пользователи в комментариях предположили, что водитель не мог выжить в такой аварии. Как отметили очевидцы, тормозного пути у BMW не было.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Житомирской области произошла крупная авария с участием автоцистерны. В результате движение по трассе было частично блокировано.

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram