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BMW влетел под фуру: под Киевом произошло жуткое ДТП. Фото с места аварии

1.8тЧитать материал на украинском

В четверг, 30 мая, на трассе Киев-Чоп произошла масштабная ДТП с участием автомобиля BMW и фуры.

Об этом сообщается на странице Киев Оперативный в Facebook. (Чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

Отмечается, что авто на огромной скорости влетело под припаркованный грузовик возле села Копылов Киевской области.

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BMW влетел под фуру: под Киевом произошло жуткое ДТП. Фото с места аварии

Facebook Киев Оперативный

BMW влетел под фуру: под Киевом произошло жуткое ДТП. Фото с места аварии

Facebook Киев Оперативный

BMW влетел под фуру: под Киевом произошло жуткое ДТП. Фото с места аварии

Facebook Киев Оперативный

Информации о жертвах ДТП нет, однако пользователи в комментариях предположили, что водитель не мог выжить в такой аварии. Как отметили очевидцы, тормозного пути у BMW не было.

BMW влетел под фуру: под Киевом произошло жуткое ДТП. Фото с места аварии
BMW влетел под фуру: под Киевом произошло жуткое ДТП. Фото с места аварии
BMW влетел под фуру: под Киевом произошло жуткое ДТП. Фото с места аварии
BMW влетел под фуру: под Киевом произошло жуткое ДТП. Фото с места аварии
BMW влетел под фуру: под Киевом произошло жуткое ДТП. Фото с места аварии

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Житомирской области произошла крупная авария с участием автоцистерны. В результате движение по трассе было частично блокировано.

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Место
Украина
Тег
ДТП
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