"Битва религий": главарь "ДНР" объявил о войне русских против русских

Развязанная Кремлем война на Донбассе является столкновением не этносов, а битвой религий между русскими и русскими.

Об этом заявил один из главарей фейковой "ДНР", "министр доходов и сборов, и.о. вице-премьера" "республики" Александр Тимофеев (позывной "Ташкент").

"Говорят, что тут воюют русские. Да, воюют здесь русские. Скажу больше – здесь воюют русские с русскими. Я русский и те, кто думают, что они непонятно кто, тоже русские. Они просто отравлены телевизором. Мы же не с китайцами воюем, не с неграми. Здесь воюют русские с русскими", - подчеркнул боевик.

Также, по его версии, на Донбассе "идет война не против олигархов, а идет битва религий".

"Эта часть русских уверена, что мы – православные христиане, а та часть русских, я уже не понимаю, в чем они уверены. Как говорят, "черти Бога не нашего". Почему? Не может священник призывать убивать своих собратьев. Если у него есть секта (это не приход, это секта), и там есть адепты, выполняющие указы этого служителя Сатаны, или кто он там, – это Бог не наш. Поэтому здесь идет битва религий, на нашей территории", – сказал "Ташкент".

Напомним, также Тимофеев пригрозил ВСУ смертоносным оружием, которое террористы якобы разработали сами.