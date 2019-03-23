Били при копах и угрожали: на Тернопольщине учителя угодили в громкий скандал

В селе Подлисное на Тернопольщине контрольная работа ученика третьего класса закончилась судом между педагогами и матерью мальчика.

Как выяснилось, учителей очень разозлило то, что мальчик написал в тетради для контрольных работ. В своем сочинении школьник указал, что учителя ничего не учат, только кофе пьют, говорится в сюжете программы "Сегодня" на ТРК "Украина".

Учителя якобы разозлились и вызвали полицию.

Скриншот с видео

По словам матери, мальчика закрыли в классе с тремя полисменами и учительницей. Педагог при полицейских несколько раз ударил школьника по затылку и грозился отправить его в интернат.

В итоге, дело дошло до суда. Районный суд города Монастыриска увидел элементы клеветы в материалах дела. Иск педагогов не удовлетворили.

Причем, тетрадь со скандальной надписью пропала со школы. Мать школьника подала встречный иск об избиении ребенка и превышения полномочий полицейскими.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинские учителя умирают на работе. Из-за конфликтов с родителями учеников в Херсоне и в Винницкой области скончалось два педагога. Одной было 53 года, второй – всего 46 лет.

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