Били и вырывали зубы: на Черкасщине подростки жестоко поиздевались над семьей

В Черкасской области подростки-грабители несколько часов пытали пенсионеров, били их и вырывали зубы.

Как сообщают "Надзвичайні новини", трое грабителей пришли ночью, когда пенсионеры спали. Испуганная женщина не успела понять, что происходит, как преступники привязали ее с мужем к кровати и начали рыскать по дому. Однако грабителям были нужны не только деньги, они более двух часов подвергали хозяев пыткам.

"По голове стукнули три раза, а потом привязали руки к кровати. Потом раскрыли рот, воткнули какую-то тряпку, завязали тесно-тесно. Зубы вырвали во рту", – рассказал пострадавший.

Пострадавший пенсионер

К счастью, в дом пришли родственники, поднялся шум и преступников поймали. Ими оказались односельчане, младшему всего 13 лет, еще одному – 16. По предварительным данным, подростками руководил взрослый человек с уголовным прошлым, неоднократно сидевший в тюрьме.

По данному факту сведения были внесены в Единый государственный реестр досудебных решений по статье 187 ч. 3 Уголовного кодекса Украины. В ходе проведения первоначальных мероприятий были установлены лица, которые могут быть причастны к совершению преступления.

Если вину подозреваемых докажут – им грозит от 7 до 12 лет тюрьмы.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее во Львовской области трое подростков зверски убили своего друга из-за долга в 12 тысяч гривен.

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