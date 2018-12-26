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Бил по лицу и голове: на Львовщине жестоко поиздевались над полицейской

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Во Львовской области мужчина причинил телесные повреждения полицейской, которая прибыла по вызову на место драки.

Правоохранителям поступило сообщение, что в одном из вагонов электропоезда "Львов-Здолбунов" подрались мужчины. Они приехали на станцию в Красное для выяснения обстоятельств происшествия, сообщил отдел коммуникации областной полиции.

"Один из участников драки внезапно нанес полицейской удары по лицу и голове. Капитана полиции госпитализировали, у нее диагностировали сотрясение головного мозга и ушибы тела", — говорится в сообщении.

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Иллюстрация

Корреспондент

Правонарушитель, который нанес телесные повреждения полицейской при исполнении профессиональных обязанностей, задержан. Им оказался 47-летний житель Бугского района. Суд изберет ему меру пресечения.

Правоохранители также установили личности всех причастных к совершению хулиганских действий в поезде. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

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По этим фактам открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 345 УК Украины (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа, предусматривается наказание до пяти лет лишения свободы) и по ч. 2 ст. 296 УК Украины (хулиганство, наказание — ограничение свободы на срок до пяти лет или лишения свободы на срок до четырех лет).

Как сообщал OBOZREVATEL, в Черновцах экс-полицейский до полусмерти избил мужчину из-за замечания.

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Тема
Криминал
Место
Украина
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Шевченко Володимир
Шевченко Володимир
За грати, виродка !
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