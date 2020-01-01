"Безобразие!" Семьи Небесной Сотни срочно обратились в ГПУ по делу экс-беркутовцев

Во вторник, 31 декабря, общественная организация "Семья Героев Небесной Сотни" обратилась в ГПУ и комиссию по утверждению на административные должности с требованиями и просьбами заменить состав прокуроров по делу экс-бойцов спецподразделения "Беркут", которых обвиняют в убийствах на Майдане.

Об этом в своем Facebook сообщила адвокат семей героев Небесной сотни Евгения Закревская, отметив, что в дополнение к освобождению обвиняемых при рассмотрении ходатайства в апелляционном суде было полностью потеряно обвинение.

Адвокат отметила, что 2 января должны проходить собеседования на утверждение в админдолжностях "новых-старых" прокуроров. "Завтра это безобразие могут закрепить!" – написала она.

Семьи Небесной Сотни срочно обратились в ГПУ по экс-беркутовцам ФБ Адвокатская консультационная группа

"У нас есть обоснованные опасения, что полностью законная и обоснованная позиция прокуроров Игоря Земскова, Яниса Симонова, Дениса Иванова в этом деле и отказ выполнять незаконные внепроцессуальные указания Генерального прокурора станет основанием для преследований указанных прокуроров, для мести им со стороны руководства Генеральной прокуратуры, которые являются одновременно и членами комиссии, которая будет утверждать в должности – то есть очевидно имеют конфликт интересов", – отметила Закревская.

"Такой местью может быть – не утверждение на административной должности, лишение премий, привлечения к дисциплинарной ответственности и т.д." – добавила адвокат.

Семьи Небесной Сотни срочно обратились в ГПУ по экс-беркутовцам ФБ Адвокатская консультационная группа

Представители потерпевших имеют ряд просьб к ГПУ:

Учесть указанную информацию при проведении собеседований

Утвердить на административных должностях Игоря Земскова, Яниса Симонова, Дениса Иванова

Не утверждать Сергея Куцого на должность начальника второго отдела процессуального руководства Департамента процессуального руководства по уголовным производствам о преступлениях, совершенным в связи с массовыми протестами 2013 – 2014 годах.

Семьи Небесной Сотни срочно обратились в ГПУ по экс-беркутовцам ФБ Адвокатская консультационная группа

Также в организации есть ряд требований к Генеральному прокурору Руслану Рябошапке и его заместителю Виктору Трепаку:

Дать ответ на обращение стороны пострадавших от 27.12.2019

Вернуть полный состав группы прокуроров в указанном уголовном производстве. Исключить из состава группы прокуроров в этом производстве Александра Шевеленко, Сергея Куцого и Дениса Субботина, Мазепину М.В.

Отстранить от участия в уголовных процессах по делам Майдана Александра Шевеленка, Сергея Куцого и Дениса Субботина

Освободить от должности руководителя департамента процессуального руководства по уголовным производствах о преступлениях, совершенных в связи с массовыми протестами 2013 – 2014 годах Виктора Мисяка, объявить открытый конкурс на эту должность.

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