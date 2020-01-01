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2 января • обновлено в 01:17
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"Безобразие!" Семьи Небесной Сотни срочно обратились в ГПУ по делу экс-беркутовцев

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Во вторник, 31 декабря, общественная организация "Семья Героев Небесной Сотни" обратилась в ГПУ и комиссию по утверждению на административные должности с требованиями и просьбами заменить состав прокуроров по делу экс-бойцов спецподразделения "Беркут", которых обвиняют в убийствах на Майдане.

Об этом в своем Facebook сообщила адвокат семей героев Небесной сотни Евгения Закревская, отметив, что в дополнение к освобождению обвиняемых при рассмотрении ходатайства в апелляционном суде было полностью потеряно обвинение.

Адвокат отметила, что 2 января должны проходить собеседования на утверждение в админдолжностях "новых-старых" прокуроров. "Завтра это безобразие могут закрепить!" – написала она.

Семьи Небесной Сотни срочно обратились в ГПУ по экс-беркутовцам

Семьи Небесной Сотни срочно обратились в ГПУ по экс-беркутовцам

ФБ Адвокатская консультационная группа

"У нас есть обоснованные опасения, что полностью законная и обоснованная позиция прокуроров Игоря Земскова, Яниса Симонова, Дениса Иванова в этом деле и отказ выполнять незаконные внепроцессуальные указания Генерального прокурора станет основанием для преследований указанных прокуроров, для мести им со стороны руководства Генеральной прокуратуры, которые являются одновременно и членами комиссии, которая будет утверждать в должности – то есть очевидно имеют конфликт интересов", – отметила Закревская.

"Такой местью может быть – не утверждение на административной должности, лишение премий, привлечения к дисциплинарной ответственности и т.д." – добавила адвокат.

Семьи Небесной Сотни срочно обратились в ГПУ по экс-беркутовцам

Семьи Небесной Сотни срочно обратились в ГПУ по экс-беркутовцам

ФБ Адвокатская консультационная группа

Представители потерпевших имеют ряд просьб к ГПУ:

  • Учесть указанную информацию при проведении собеседований

  • Утвердить на административных должностях Игоря Земскова, Яниса Симонова, Дениса Иванова

  • Не утверждать Сергея Куцого на должность начальника второго отдела процессуального руководства Департамента процессуального руководства по уголовным производствам о преступлениях, совершенным в связи с массовыми протестами 2013 – 2014 годах.

Семьи Небесной Сотни срочно обратились в ГПУ по экс-беркутовцам

Семьи Небесной Сотни срочно обратились в ГПУ по экс-беркутовцам

ФБ Адвокатская консультационная группа

Также в организации есть ряд требований к Генеральному прокурору Руслану Рябошапке и его заместителю Виктору Трепаку:

  • Дать ответ на обращение стороны пострадавших от 27.12.2019

  • Вернуть полный состав группы прокуроров в указанном уголовном производстве. Исключить из состава группы прокуроров в этом производстве Александра Шевеленко, Сергея Куцого и Дениса Субботина, Мазепину М.В.

  • Отстранить от участия в уголовных процессах по делам Майдана Александра Шевеленка, Сергея Куцого и Дениса Субботина

  • Освободить от должности руководителя департамента процессуального руководства по уголовным производствах о преступлениях, совершенных в связи с массовыми протестами 2013 – 2014 годах Виктора Мисяка, объявить открытый конкурс на эту должность.

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Автор
Марина Погорилко
Место
Украина
Тег
Беркут
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