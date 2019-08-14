"Без Путина нас бы не было!" Основатель "ДНР" сдал Россию с потрохами

Основатель "ДНР" и бывший главарь террористов Александр Бородай признался, что "республики" на Донбассе появились только благодаря президенту России Владимиру Путину.

Скандальное заявление показал в своем видеоблоге украинский журналист Денис Казанский (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Я хочу сказать, что мы конкретно такому человеку, как президент РФ Владимир Путин, несколько должны. Самую малость задолжали – жизнью. Все, кто пришел в начале 2014 года, помнят, какая ситуация сложилась во второй половине июля. Если б не его политика, его решение и действия, то нас бы не было. Также, как и не было бы "русского" Донбасса – "Донецкой" и "Луганской народной республики", – высказался Бородай.

Александр Бородай Скриншот из видео

"Очередное доказательство того, что нет никакой "гражданской войны", и военные действия на востоке до сих пор идут лишь благодаря вмешательству вооруженных формирований РФ и поддержке российского правительства", – прокомментировал Казанский.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Бородай заявил, что самопровозглашенные "Л/ДНР" были созданы как временные меры для того, чтобы Донбасс стал полноценной частью России.

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