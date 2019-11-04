Кто знает специфику украинских маленьких городков и районных центров, тот хорошо понимает, что начальник местной полиции и местный прокурор – это больше, чем в Киеве депутат или министр, потому что это местный царь, бог и властелин мира.

Местным царям даже не надо самим искать себе проституток в интернете, потому что на местах всегда есть желающие организовать и финансировать "all inclusive" для начальника.

Ну и, соответственно, местных людей они держат за биомассу, с которой не надо говорить, потому что люди хорошо реагируют на запугивание.

Хорошо, пусть реформа не работает, но должен же появиться после Врадиевки у правоохранителей на местах обычный инстинкт самосохранения и элементарные навыки общения с людьми. Ну нельзя так делать во время расследования смерти человека, как это происходит сейчас в Прилуках.

Такое впечатление, что местным правоохранителям никто не сообщил, что 90-е закончились, что было уже два Майдана, что люди уже давно пользуются интернетом, что сокрытие информации просто невозможно, она просочится в любом случае.

В Прилуках на днях нашли тело 14-летнего парня Дениса Ч. Поскольку тело было найдено на железнодорожных путях, то полиция с прокуратурой долго не думали – сошлись на том, что это несчастный случай.

Лишь под давлением местных жителей, которым пришлось жечь шины, организовывать митинги, и после сюжетов на многих телеканалах у правоохранителей появились другие версии и дело переквалифицировали на ст. 115 УК – умышленное убийство.

Родители погибшего мальчика и местные жители предполагают, что есть убийцы, которые сейчас вне подозрений следствия, что среди этих подозреваемых есть дети непростых родителей. Ситуация в городе очень напряженная. Город близок к самосудам, люди сами начали искать убийц, сами их назначают и уже кое-кому угрожают.

Так, люди могут и ошибаться в своих подозрениях. Но почему все это происходит? Потому что правоохранители не умеют говорить с людьми, не умеют говорить с семьей погибшего парня, потому что следствие движется только под давлением мирного собрания и огласке в СМИ. И потому, что никто не боится потерять должность или понести уголовную ответственность за халатность и фактическое воспрепятствование следствию.

Денис Чаленко коллаж

Наконец, после горящих шин, Нацполиция передала расследование дела о гибели подростка в Прилуках Черниговской области от местных правоохранителей в главное следственное управление и отстранили руководителя местной полиции в Прилуках.

Но поможет ли это найти и наказать виновных? Глубинная правоохранительная система оказывает яростное сопротивление и своих не сдает. Почему-то в Украине линия противостояния перемещена из плоскости государство/преступник в плоскость государство/пострадавший. Вместо установления истины, восстановления справедливости и защиты прав потерпевших государство в лице правоохранительных органов все чаще работает на преступников.

Единственный позитив в этой истории, что жители Прилук - смелые, мужественные и имеют чувство достоинства. Этих людей уже так просто не запугаешь.

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