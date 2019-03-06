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"Беспредел и бананизация!" Экс-главарь "ДНР" внезапно ополчился против "республики"

7.2тЧитать материал на украинском

Бывший главарь террористов, который стоял у истоков "ДНР", Павел Губарев заявил, что при "экс-министре" Александре Тимофееве по кличке "Ташкент", "республика" пришла в ужасное состояние.

Своим мнением он поделился в интервью одному из сепаратистских ресурсов, комментируя информацию о возможном задержании "Ташкента" в Ростове-на-Дону.

"Социализм, который строили эти "товарищи" – это социализм для узкой группы людей, которые делили между собой государственную казну по справедливости. Если серьезно, то никакого даже намека на справедливость в "ДНР" при Тимофееве не было – ни в риторике, ни на практике", – высказался он.

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Павел Губарев

Павел Губарев

Аргументы и Факты

По словам Губарева, Тимофеевым и его командой в "ДНР" были созданы преступные экономические схемы. Экс-главарь террористов рассказал о процветавшей на таможне коррупции и липовых штрафах при проверках предприятий "министерством финансов и сборов республики". Проплачены, утверждает он, были и все тендеры.

"Вот такой "социализм" строил "Ташкент". Полный беспредел и бананизация республики – иначе это не назовешь. Было стыдно осознавать, к чему мы пришли после "русской весны", – озвучил Губарев.

Александр "Ташкент" Тимофеев

Александр "Ташкент" Тимофеев

Народна правда

Более того, Губарев заявил, что по приказу Тимофеева в "ДНР" похищали людей, переодевшись в форму "Азова".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее стало известно, что Тимофеева якобы арестовали по приказу российских кураторов. В СМИ также появилась информация о том, что задержание "Ташкента" – фейк.

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Тема
Война на Донбассе
Персоны
Александр Тимофеев ("Ташкент")Павел Губарев
Место
Украина
Тег
Новости ДНР
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UaDonetsk Umka
UaDonetsk Umka
У-у-у, Падлик начал рассказывать о переодевании, ню-ню, Болтов и Лотов про обстрелы мирняка "асвабадителями" дорассказывались, один труп, второй на яме,был, моде уже тоже в "гостях" у Болотова
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Петренко Дмитрий
Петренко Дмитрий
"Строили" "Народную", а получилась "рЫгионаловская"..."может в консерватории, что то подправить?"))))...олигофрены порожняконегонящие)))
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Д Алексей
Д Алексей
Да ладно)) этож донецкие асвабалители от хунты, правда не понятно нахера в форму азова, хотя понятно )) ввблядки и уроды луганды жрите «русский мир».. диета очистит от бояры ватной .. сука ещё мммщика главой поставили, ну упоротые
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