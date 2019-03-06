"Беспредел и бананизация!" Экс-главарь "ДНР" внезапно ополчился против "республики"

Бывший главарь террористов, который стоял у истоков "ДНР", Павел Губарев заявил, что при "экс-министре" Александре Тимофееве по кличке "Ташкент", "республика" пришла в ужасное состояние.

Своим мнением он поделился в интервью одному из сепаратистских ресурсов, комментируя информацию о возможном задержании "Ташкента" в Ростове-на-Дону.

"Социализм, который строили эти "товарищи" – это социализм для узкой группы людей, которые делили между собой государственную казну по справедливости. Если серьезно, то никакого даже намека на справедливость в "ДНР" при Тимофееве не было – ни в риторике, ни на практике", – высказался он.

Павел Губарев Аргументы и Факты

По словам Губарева, Тимофеевым и его командой в "ДНР" были созданы преступные экономические схемы. Экс-главарь террористов рассказал о процветавшей на таможне коррупции и липовых штрафах при проверках предприятий "министерством финансов и сборов республики". Проплачены, утверждает он, были и все тендеры.

"Вот такой "социализм" строил "Ташкент". Полный беспредел и бананизация республики – иначе это не назовешь. Было стыдно осознавать, к чему мы пришли после "русской весны", – озвучил Губарев.

Александр "Ташкент" Тимофеев Народна правда

Более того, Губарев заявил, что по приказу Тимофеева в "ДНР" похищали людей, переодевшись в форму "Азова".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее стало известно, что Тимофеева якобы арестовали по приказу российских кураторов. В СМИ также появилась информация о том, что задержание "Ташкента" – фейк.

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