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29 января • обновлено в 10:10
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"Бес попутал": в Харькове мужчина устроил в храме жуткий погром. Видео

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В Харькове мужчина устроил погром в храме Жен-мироносиц. Остановить силой хулигана пришлось самим прихожанам.

Видео опубликовали в Телеграм-канале "ХС.Харьков". Отмечается, что против буяна применили баллончик с газом.

"Парнишку попутал бес и он начал громить иконы и церковные подсвечники. Прихожане не растерялись и забрызгали его газовым баллончиком", – говорится в сообщении.

Погром в Храме

Погром в Храме

Добавим, что после инцидента в храм вызвали полицию. Информация по данному факту зарегистрирована в журнале учета.

Издание Status Quo написало, что мужчина, устроивший погром, имеет психические расстройства. Бригадой скорой медицинской помощи он был доставлен в больницу.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Харьковской области сгорел храм Николая Чудотворца, который принадлежал Русской православной церкви в Украине.

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Автор
Тимур Григоренко
Место
Украина Харьков
Теги
полиция церковь
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