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"Беременный Кастро?" Главаря "ДНР" подняли на смех из-за наряда

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Главаря "ДНР" Дениса Пушилина опять высмеяли в сети. Иронию вызвал его новый образ, в котором он предстал на одном из фото, опубликованном подконтрольными террористам СМИ.

Так, снимок продублировал у себя в Twitter блогер Necro Mancer.Некоторые пользователи написали, что террорист якобы пытается скопировать бывшего лидера Кубы Фиделя Кастро."Беременный Кастро?" – смеются они.

Остальные считают, что в этом костюме Пушилин похож на сказочного персонажа Карлсона, а также на российского актера Михаила Галустяна.

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"Беременный Кастро?" Главаря "ДНР" подняли на смех из-за наряда

Twitter Necro Mancer

"Беременный Кастро?" Главаря "ДНР" подняли на смех из-за наряда

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Пушилин возложил цветы к знаку с надписью "Россия" в аннексированном Крыму, чем вызвал насмешки в сети.

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Тема
Новости Донецка и Донецкой области
Персона
Денис Пушилин
Место
Украина
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Макарский Александр
Макарский Александр
Зря смеётесь,братья-украинцы. Может это ваш майбутний президент. В укро-дурке всё возможно
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