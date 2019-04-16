"Беременный Кастро?" Главаря "ДНР" подняли на смех из-за наряда

Главаря "ДНР" Дениса Пушилина опять высмеяли в сети. Иронию вызвал его новый образ, в котором он предстал на одном из фото, опубликованном подконтрольными террористам СМИ.
Так, снимок продублировал у себя в Twitter блогер Necro Mancer.Некоторые пользователи написали, что террорист якобы пытается скопировать бывшего лидера Кубы Фиделя Кастро."Беременный Кастро?" – смеются они.
Остальные считают, что в этом костюме Пушилин похож на сказочного персонажа Карлсона, а также на российского актера Михаила Галустяна.
Twitter Necro Mancer
Не пойму, под кого это косит #Пушилин, на Кастро, вроде, не особо похож #фубля pic.twitter.com/3aRXJSnKTK— Necro Mancer (@666_mancer) 15 апреля 2019 г.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Пушилин возложил цветы к знаку с надписью "Россия" в аннексированном Крыму, чем вызвал насмешки в сети.
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