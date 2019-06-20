Bellingcat выдвинула обвинения по рейсу MH17 на Донбассе: Аксенов огрызнулся

Самопровозглашенный глава аннексированного Крыма Сергей Аксенов отверг любые обвинения, выдвинутые ему в докладе Совместной следственной группы (ССГ) по крушению малайзийского Boeing MH17 в 2014 году на Донбассе.

Он утверждает, что все эти заявления якобы голословные. "Поддерживал и продолжаю поддерживать постоянно ("Л/ДНР" – ред.), а так – ракеты не чистил, к запуску не готовил", – цитирует его слова "РИА Новости".

Как известно, следователи представили ранее не публиковавшиеся аудиозаписи переговоров между тогдашним главарем "ДНР" Игорем Стрелковым и бывшим так называемым премьер-министром "ДНР" Александром Бородаем с одной стороны и, как утверждается, высокопоставленными российскими чиновниками, Аксеновым и помощником президента России Владиславом Сурковым, – с другой. Прямо о "Буке" и "Боинге" речь не идет. Однако из опубликованных фрагментов очевидно, что лидеры сепаратистов просили Москву о военной поддержке, и она им непрямо была обещана.

Сергей Аксенов 112.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, Bellingcat назвала имена подозреваемых по делу авиакатастрофы самолета Boeing 777 рейса MH17 на Донбассе. Экспертно-журналистская группа 19 июня опубликовала новый доклад, в котором установлены личности большинства фигурантов прослушек СБУ, ранее неизвестные широкой общественности.

В свою очередь МИД РФ поспешил отвергнуть все объявленные подозрения, заявив, что "в адрес российской стороны выдвигаются абсолютно голословные обвинения, направленные на дискредитацию Российской Федерации".

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