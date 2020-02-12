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12 февраля • обновлено в 21:56
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Называл беглеца Януковича жертвой: всплыли записи с новым замглавой ГБР

1.8т
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Заместитель директора ГБР Александр Бабиков участвовал в судебных заседаниях в отношении президента-беглеца Виктора Януковича как его адвокат.

Об этом сообщило "Слідство.Інфо". Журналисты на своем YouTube-канале опубликовали аудио судебного заседания в 2019 году, на котором Януковичу выбирали меру пресечения (чтобы посмотреть видео, поскролльте новость вниз).

На записях Бабиков называет экс-президента потерпевшим и требует расследовать преступления, которые якобы совершались против Януковича.

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Александр Бабиков

Александр Бабиков

Коллаж

В одной из цитат, которую приводят журналисты, нынешний заместитель директора ГБР говорит, что не может допустить, чтобы криминальное дело в отношении экс-президента "приобрело признаки политического преследования".

Называл беглеца Януковича жертвой: всплыли записи с новым замглавой ГБР

Скрин видео

Называл беглеца Януковича жертвой: всплыли записи с новым замглавой ГБР

Скрин видео

Также, как утверждает "Слідство.Інфо", Бабиков был адвокатом охранника Януковича Дмитрия Иванцова.

"Бабиков неоднократно просил признать их потерпевшими, даже больше: по словам адвоката, Янукович просто несчастная жертва, которая после покушения на свою жизнь боится вернутся домой", – сказала журналистка "Слідства" Мария Горбань. При этом аудио с этим заявлением, которое якобы сделал Бабиков, не приводится.

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Автор
Богдана Васильченко
Тема
Суд над Януковичем
Персоны
Виктор Янукович Александр Бабиков
Место
Украина
Теги
Государственное Бюро Расследований расследование видео
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Фантомаск Разбушевальцман
Фантомаск Разбушевальцман
тут козе понятно,что Завгара взули как салабона ,повелся на харантии мештунаротных польтньоров-пид.ар.асов.,если бы не сосцал ,а принял б.ой,все пошло бы по другому,тьху б.дь.
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Новости расследований

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