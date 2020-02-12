Называл беглеца Януковича жертвой: всплыли записи с новым замглавой ГБР

Заместитель директора ГБР Александр Бабиков участвовал в судебных заседаниях в отношении президента-беглеца Виктора Януковича как его адвокат.

Об этом сообщило "Слідство.Інфо". Журналисты на своем YouTube-канале опубликовали аудио судебного заседания в 2019 году, на котором Януковичу выбирали меру пресечения (чтобы посмотреть видео, поскролльте новость вниз).

На записях Бабиков называет экс-президента потерпевшим и требует расследовать преступления, которые якобы совершались против Януковича.

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В одной из цитат, которую приводят журналисты, нынешний заместитель директора ГБР говорит, что не может допустить, чтобы криминальное дело в отношении экс-президента "приобрело признаки политического преследования".

Скрин видео

Скрин видео

Также, как утверждает "Слідство.Інфо", Бабиков был адвокатом охранника Януковича Дмитрия Иванцова.

"Бабиков неоднократно просил признать их потерпевшими, даже больше: по словам адвоката, Янукович просто несчастная жертва, которая после покушения на свою жизнь боится вернутся домой", – сказала журналистка "Слідства" Мария Горбань. При этом аудио с этим заявлением, которое якобы сделал Бабиков, не приводится.

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