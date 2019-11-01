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1 ноября • обновлено в 14:27
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Сивохо разозлил ветерана АТО: "воинствующее меньшинство" устроило флешмоб

2.8т Читать материал на украинском

Советника секретаря СНБО Украины Сергея Сивохо обвинили в том, что он повторяет риторику российских пропагандистов.

Такое мнение озвучил в эфире ObozTV известный ветеран АТО и волонтер Глеб Бабич, комментируя скандальное заявление Сивохо – якобы против мира на Донбассе выступает лишь "воинствующее меньшинство". Чтобы ответить Сивохо, активисты запустили флешмоб.

"Они вывели за скобки Россию. Мол, у нас гражданская война и мы по глупости друг друга поубивали. А сейчас обнимемся, помиримся, и все будет хорошо... Т.е. господин Сивохо повторяет слово в слово то, что говорит российская пропаганда. И меня очень интересует, где он получает большую часть зарплаты", – высказался Бабич.

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Ветеран АТО напомнил, что "воинов всегда было меньшинство", но на защиту Украины встали самые обычные люди. По его словам, заявление Сивохо – это попытка "перевернуть все с ног на голову".

"Для Сивохо Украина и то, что с ней происходило последние пять лет – загадка. Он не понимает, что "воинствующее меньшинство", которое прошло войну и помогало сопротивлению – это учителя, бизнесмены, айтишники, бухгалтеры и многие другие. Обычные люди, которые встали на защиту своей страны", – подчеркнул он.

Сергей Сивохо

Сергей Сивохо

facebook.com/sivokho

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Бабич сообщил, что сейчас активисты запускают флешмоб #Я_Войовнича_Меншість.

"Вся Украина, которая воевала, выложит свои фото – на войне, на волонтерской работе – и покажет, кто такие люди, которых Сивохо называет "воинствующим меньшинством", – пообещал он.

"Если все произойдет по плану Сивохо и действующей власти – через пару-тройку месяцев мы можем получить настоящую гражданскую войну", – предупредил военнослужащий.

Глеб Бабич

Глеб Бабич

facebook.com/169lazy

Как сообщал OBOZREVATEL, 21 октября известный украинский комик, актер и тренер "Лиги смеха" Сергей Сивохо сообщил, что стал советником секретаря СНБО по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса.

В новой должности Сивохо уже успел сделать ряд громких заявлений:

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Темы
Война на Донбассе Российско-украинский конфликт Новости ObozTV Прямая трансляция Эфиры Oboz TV Майдан против капитуляции
Персоны
Глеб Бабич (Позывной Лентяй) Сергей Сивохо
Место
Украина
Теги
пропаганда СНБО Ветераны войны на Донбассе
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Plotnikov Alex
Plotnikov Alex
ну и каковы результаты, пожалуйста приводите сразу в отношении к 37 млн гражданам.
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Pooh Vini
Pooh Vini
Сивохо и его начальник - олени . Перепутали письку с пальцем.
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филипп филипыч
филипп филипыч
воинствующее меньшинство, визжите и страдайте сильнее. а то вас плохо слышно. хотя это не мудрено - вас же меньшинство)))
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