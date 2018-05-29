Бабченко грозились убить и уничтожить всю его семью - Гай

Убийство российского журналиста Аркадия Бабченко - политическое.

Об этом в комментарии OBOZREVATEL заявил волонтер и товарищ убитого Мирослав Гай. По его словам, Бабченко угрожали расправой.

"Он был моим товарищем. Это связано исключительно с его антироссийской позицией и антироссийской деятельностью. Он систематически выступал в поддержку Украины, против Путина, против России. В последнее время ему часто угрожали с РФ. Он сбежал оттуда. Он писал, что его угрожали убить, уничтожить его и всю его семью", - отметил Гай.

По его словам, Бабченко некоторое время был вынужден проживать в Европе, но из-за проблем с визой он приехал в Украину, где работал телеведущим.

"Он освещал позорную политику РФ. Это исключительно политическое убийство", - подытожил Гай.

Сам Бабченко в 2014 году сообщал, что доверенное лицо президента РФ предложило лидеру Чечни Рамзану Кадырову его убить.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Киеве подожгли автомобиль журналиста и оставили послание.