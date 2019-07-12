"Азов" перехватил российский беспилотник-"убийцу" на Донбассе. Фото и видео

На Донбассе в зоне ООС украинские военные перехватили очередной российский беспилотник типа "Элерон-3".

Летательный аппарат был ликвидирован на передовых позициях Светлодарской дуги, передает пресс-служба БТГр "Азов".

Отмечается, что бойцами была получена информация о подготовке очередного артиллерийского налета, который должен корректироваться с помощью указанного БПЛА.

"Благодаря взаимодействию пехотных подразделений БТГр и специальных технических средств, после входа БПЛА противника в воздушную зону ответственности БТГр, была осуществлена его вынужденная посадка", – добавили в "Азове".

По словам азовцев, именно беспилотником такого типа корректировался вражеский огонь месяц назад, когда погибли бойцы "Азова" с позывными "Круглый" и "Максон". Такой же беспилотник применялся во время обстрела н. п. Новолуганское, когда кассетными боеприпасами калибра 152 мм был нанесен удар по жилым домам поселка.

Российский беспилотник типа "Элерон-3" azov.org.ua

Российский беспилотник типа "Элерон-3" azov.org.ua

Российский беспилотник типа "Элерон-3" azov.org.ua

Российский беспилотник типа "Элерон-3" azov.org.ua

Российский беспилотник типа "Элерон-3" azov.org.ua

Российский беспилотник типа "Элерон-3" azov.org.ua

Российский беспилотник типа "Элерон-3" azov.org.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, бойцам полка "Азов" удалось уничтожить комплекс артиллерийской разведки и корректировки "Зоопарк-1", который террористы "ДНР" подогнали на окраину Горловки.

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