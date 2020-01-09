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9 января • обновлено в 20:50
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Авто отбросило на 20 м: во Львове в аварии погибла 3-летняя девочка

1.3т
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Во Львове произошла авария с участием легкового автомобиля и микроавтобуса. В результате погибла 3-летняя девочка – пассажир одного из авто.

Трагедия случилась днем 9 января на перекрестке со светофорным регулированием, сообщила OBOZREVATEL начальник пресс-службы ГУНП Львовщины Светлана Добровольская.

"Все обстоятельства ДТП устанавливаются", – отметила она.

Смертельное ДТП во Львове

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Руководитель проекта Varta-1 Игорь Зинкевич написал в Facebook, что со слов свидетелей, один автомобиль в результате удара подлетел к нижним проводам, после чего его откинуло на 20 м.

"Плюс ребенок был не в автокресле, а на руках у мамы, да еще со стороны удара", – добавил он.

Смертельное ДТП во Львове

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Как сообщал OBOZREVATEL, в Кривом Роге женщина на автомобиле насмерть сбила на "зебре" двух человек, после чего покинула место происшествия. В последствии выяснилось, что водитель была в состоянии алкогольного опьянения.

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Автор
Антон Степанов
Темы
Криминал Война на дорогах Эксклюзив
Место
Украина Львов
Теги
ДТП авто Национальная полиция Украины
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