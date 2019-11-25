Авто сожгли дотла: раскрыты новые детали взрыва в Харькове

В Харькове нашли полностью сожженный автомобиль, который может принадлежать злоумышленникам, причастным к взрыву в центре города.

Как сообщает пресс-служба ГУ НПУ в области, наряд патрульных полицейских обнаружил "Opel Vectra" с государственными знаками европейской регистрации по улице Пушкинской.

"Вероятно, именно на этой иномарке причастные к совершению преступления лица скрылись. Автомобиль почти полностью уничтожен огнем. Его осматривают эксперты", – говорится в сообщении.

В полиции отметили, что в настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Розыск лиц, причастных к совершению указанного уголовного преступления продолжается.

Сожженный автомобиль

Сожженный автомобиль

Работа экспертов

Части от авто

Как сообщал OBOZREVATEL:

В Харькове утром понедельника, 25 ноября, взорвалась машина Toyota Camry, в которой находился человек.

Позже в сети появилось первое видео с места подрыва автомобиля в Харькове.

Пострадавшим в результате взрыва в Харькове оказался адвокат Андрей Гагун, который считает, что его пытались убить из-за профессиональной деятельности.

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