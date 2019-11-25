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25 ноября • обновлено в 14:49
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Авто сожгли дотла: раскрыты новые детали взрыва в Харькове

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В Харькове нашли полностью сожженный автомобиль, который может принадлежать злоумышленникам, причастным к взрыву в центре города.

Как сообщает пресс-служба ГУ НПУ в области, наряд патрульных полицейских обнаружил "Opel Vectra" с государственными знаками европейской регистрации по улице Пушкинской.

"Вероятно, именно на этой иномарке причастные к совершению преступления лица скрылись. Автомобиль почти полностью уничтожен огнем. Его осматривают эксперты", – говорится в сообщении.

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В полиции отметили, что в настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Розыск лиц, причастных к совершению указанного уголовного преступления продолжается.

Сожженный автомобиль

Сожженный автомобиль

Сожженный автомобиль

Сожженный автомобиль

Работа экспертов

Работа экспертов

Части от авто

Части от авто

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Автор
Тимур Григоренко
Тема
Взрыв в Харькове
Место
Украина Харьков
Теги
авто Национальная полиция Украины пожар
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