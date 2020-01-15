Авиакатастрофа самолета МАУ: Украина срочно обратилась к Ирану

Украинские правоохранители обратились к Ирану с просьбой передать бортовые самописцы самолета рейса PS752, сбитого в небе над Тегераном.
Об этом сообщает пресс-служба Офиса Генерального прокурора Украины.
"Офис Генерального прокурора и Служба безопасности Украины обратились в компетентные органы Исламской Республики Иран с запросом о правовой помощи, связанной с передачей украинским правоохранителям бортовых самописцев с самолета Boeing 737 авиакомпании "Международные авиалинии Украины", выполнявший рейс PS752 Тегеран-Киев и был сбит иранскими военными", – говорится в сообщении.
Отмечается, что Украина примет все меры для обеспечения надлежащей расшифровки бортовых самописцев и сохранения доказательств в расследовании обстоятельств авиакатастрофы.
Авиакатастрофа в Иране
Как сообщал OBOZREVATEL:
Украинский самолет Boeing 737 авиакомпании "Международные украинские авиалинии", на борту которого находились 167 пассажиров и 9 членов экипажа, разбился вскоре после вылета из аэропорта Тегерана (Иран).
Предварительно установлено, что тела погибших в катастрофе украинского лайнера Boeing 737, который рухнул возле аэропорта Тегерана, будет сложно опознать из-за высокой степени повреждений.
Спасатели обнаружили "черный ящик" украинского самолета Boeing 737, который оказался поврежденным.
Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал крушение украинского самолета МАУ в Иране.
В Иране назвали "официальную" причину крушения самолета МАУ.
Также в МАУ рассказали об иностранцах на борту рухнувшего самолета.
Независимый российский авиационный эксперт Вадим Лукашевич заявил, что катастрофа украинского самолета Boeing 737 в аэропорту Тегерана (Иран) произошла "в наиболее горячей точке планеты".
В СНБО сообщили, что к расследованию авиакатастрофы украинского самолета в Иране привлекут компанию Boeing.
Президент Владимир Зеленский объявил 9 января днем траура в связи с авиакатастрофой пассажирского самолета компании МАУ в Тегеране.
Американские СМИ со ссылкой на источники в Пентагоне сообщают, что самолет сбила иранская ракета. Предположительно, российского производства.
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что Boeing 737 авиакомпании "Международные авиалинии Украины" был сбит иранской ракетой.
Президент США Дональд Трамп сомневается, что самолет потерпел крушение из-за технической неполадки.
Премьер-министр Британии Борис Джонсон заявил – есть доказательства того, что украинский самолет Boeing 737 сбили иранской ракетой.
Иран ответил на обвинения в ударе ракетой по самолету МАУ.
Утром 11 января Иран официально заявил, что украинский самолет МАУ в Тегеране 8 января был сбит случайно.
После заявления о катастрофе президент Владимир Зеленский подчеркнул, что Украина ждет от Ирана полного признания вины в катастрофе самолета МАУ, официальных извинений, наказания виновных и выплаты компенсаций.
Стало известно, что группа украинских экспертов, которая расследует в Тегеране крушение самолета МАУ, нашла пробоины от ракеты на обломках кабины пассажирского лайнера.
Кроме того, власти Ирана узнали, что украинский самолет МАУ над Тегераном сбили иранские ПВО за день до официального признания вины, 10 января.
В Иране арестовали несколько человек, которых подозревают в причастности к крушению украинского самолета МАУ в Тегеране.
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