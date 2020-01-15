Авиакатастрофа самолета МАУ: Украина срочно обратилась к Ирану

Украинские правоохранители обратились к Ирану с просьбой передать бортовые самописцы самолета рейса PS752, сбитого в небе над Тегераном.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса Генерального прокурора Украины.

"Офис Генерального прокурора и Служба безопасности Украины обратились в компетентные органы Исламской Республики Иран с запросом о правовой помощи, связанной с передачей украинским правоохранителям бортовых самописцев с самолета Boeing 737 авиакомпании "Международные авиалинии Украины", выполнявший рейс PS752 Тегеран-Киев и был сбит иранскими военными", – говорится в сообщении.

Отмечается, что Украина примет все меры для обеспечения надлежащей расшифровки бортовых самописцев и сохранения доказательств в расследовании обстоятельств авиакатастрофы.

Авиакатастрофа в Иране

Как сообщал OBOZREVATEL:

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!