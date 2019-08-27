"Следователь избегает": появилась новая деталь в скандальном ДТП с тещей Притулы

Защитник тещи шоумена Сергея Притулы и депутата Виталия Хомутынника Лилии Сопельник утверждает, что его подзащитная готова оказывать помощь потерпевшим в громком ДТП.

"Я не знаю откуда пошла информация о том, что моя подзащитная не оказывает помощь пострадавшим. Я могу сказать, что это не соответствует действительности", – об этом в комментарии OBOZREVATEL сказал адвокат Сопельник Марьян Мацула.

Лилия Сопельник, теща двух известных украинцев facebook.com Лилии Сопельник

По его словам, материальную поддержку готовы оказать в тех размерах, в которых определит сторона потерпевших. "Мы говорили об этом и на суде. Как только сторона потерпевших определится, хотят ли они принять компенсацию, и в каких размерах, мы готовы все оплатить", – объяснил OBOZREVATEL адвокат Мацула.

Однако на вопрос в чем же была причина ДТП, и действительно ли с Лилией Сопельник случился какой-то приступ, адвокат отвечать отказался.

В свою очередь сторона защиты потерпевших заявляет, что следователь избегает общения с ними, а суд прошел без их участия, поскольку их просто об этом не известили.

Сопельник на внедорожнике раздавила мать и сына

"Следователь, скажем так, уклоняется от общения с нами. В субботу он нам выдал только бумажку о том, что сведения о ДТП внесены в Единый реестр досудебных расследований. Так же суд прошел без стороны потерпевших, нас об этом не известили. Поэтому мы будем обжаловать решение суда о мере пресечения – ночном домашнем аресте", –– сказал OBOZREVATEL адвокат пострадавшей стороны Юрий Сухов.

Что касается контактов с виновницей аварии, то по словам Сухова, только один раз был звонок.

"Позвонил мужчина моему коллеге, который также занимается этим делом. Он не представился, сказал, что она не специально наехала на мать с ребенком. Когда коллега стал выяснять, в чем же суть его звонка, мужчина бросил трубку", - говорит Сухов.

Старшая дочь, Светлана Сопельник, замужем за Хомутынником facebook.com Светланы Хомутынник

Пока, по словам адвоката потерпевших, семья Сопельник не выходила с предложением об оказании материальной помощи в лечении.

Женщина, которая угодила под колеса внедорожника Лилии Сопельник, находится в больнице скорой помощи в тяжелом состоянии. У нее сломана ключица, раздроблены тазобедренные кости, черепно-мозговая травма, и повреждены внутренние органы.

Младшая дочь замужем за Сергеем Притулой facebook.com Катерины Притулы

"Врачи сказали, что только через две недели, когда минет кризис, смогут что-то сказать по поводу прогнозов, сможет ли она передвигаться и сколько времени займет реабилитация. Пока никаких прогнозов они не дают", – пояснил Сухов.

У 9-летнего мальчика, который сейчас в Охматдете, так же черепно-мозговая травма, сломаны два ребра.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL:

Семья Лилии Сопельник, тещи шоумена Сергея Притулы и депутат от "Возрождения" Виталия Хомутыника, которая буквально снесла во дворе дома по Днепровской набережной в столице мать с ребенком, не оказывает никакой помощи пострадавшим.

Также стала активно распространяться информация о якобы судороге или даже приступе болезни Паркинсона у Лилии Сопельник во время наезда.

Лилия Сопельник – бизнесвумен из Донецка. Она владеет несколькими фирмами, вместе с супругом они имеют компанию, которая занимается строительством. А ее муж состоял в нескольких партиях, в 2012 году пытался баллотироваться от партии "Удар" Виталия Кличко, а также работал помощником депутата у своего зятя, миллиардера Виталия Хомутынника.

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