Главная Новости
Мова Язык
Главная Блоги

/ Новости расследований

Арест Вышинского: суд в Киеве принял новое решение

7.5т Читать материал на украинском

Подольский районный суд Киева на заседании 19 июля продлил на два месяца меру пресечения в виде содержания под стражей главному редактору "РИА Новости Украина" Кириллу Вышинскому, которого обвиняют в госизмене.

Таким образом коллегия судей удовлетворила ходатайство гособвинения и отказала в удовлетворении ходатайства о смягчении меры пресечения с ареста на личное обязательство, поданное стороной защиты, передает "Интерфакс-Украина".

Арест Вышинскому продлен до 19 сентября без определения размера залога.

Суд также назначил следующее заседание по делу в отношении главного редактора "РИА Новости Украина" на 16 сентября.

Кирилл Вышинский

Кирилл Вышинский

24 канал

Как сообщал OBOZREVATEL:

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!

Персона
Кирилл Вышинский
Место
Украина
Поделиться в Facebook
15
Комментарии
7
1
Смешно
16
Интересно
5
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Пигин Макс
Пигин Макс
Вообще-то он гражданин России. О какой госизмене трындят скачущие бараны?
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Шапиро Женька
Шапиро Женька
Пигин Макс:"Вообще-то он гражданин России. " скажите начальству в Ольгино, чтобы Вас не дезинформировали: у него двойное гражданство, Украины и России. "О какой госизмене трындят скачущие бараны?" О чем трындят бараны Вам лучше известно: вы же россиянин, не так ли? :) О какой госизмене трындят скачущие бараны?
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Rabinovich Alexander
Rabinovich Alexander
Лишнее доказательство того, что Украинские власти, подобно террористам, захватывают заложников...
Показать комментарий полностью
Ответить
1
1
2 из 3 ответов | показать все
Шапиро Женька
Шапиро Женька
Rabinovich Alexander: Ссылочку не дадите, где ПАСЕ сравнил украинские власти с террористами? Или это Вам в МГИМО поведали? :)
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Rabinovich Alexander
Rabinovich Alexander
Шапиро Женька, ПАСЕ.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Переможный-Шароваренко Хаврыла
Переможный-Шароваренко Хаврыла
Нaциcткое государство, ни суда ни следствия!
Показать комментарий полностью
Ответить
3
1
Шапиро Женька
Шапиро Женька
Переможный-Шароваренко Хаврыла:" ни суда ни следствия!" Вы бы хоть название статьи прочитали до того, как "комментировать"..."ни суда" :)
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Блоги / мнения

ads pixel