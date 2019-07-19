Арест Вышинского: суд в Киеве принял новое решение

Подольский районный суд Киева на заседании 19 июля продлил на два месяца меру пресечения в виде содержания под стражей главному редактору "РИА Новости Украина" Кириллу Вышинскому, которого обвиняют в госизмене.

Таким образом коллегия судей удовлетворила ходатайство гособвинения и отказала в удовлетворении ходатайства о смягчении меры пресечения с ареста на личное обязательство, поданное стороной защиты, передает "Интерфакс-Украина".

Арест Вышинскому продлен до 19 сентября без определения размера залога.

Суд также назначил следующее заседание по делу в отношении главного редактора "РИА Новости Украина" на 16 сентября.

Кирилл Вышинский 24 канал

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