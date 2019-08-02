Арест экс-главы полиции Одесщины: появились скандальные подробности

НАПК заявило о недостоверной информации в декларации экс-начальника ГУ Нацполиции в Одесской области Дмитрия Головина.

Как сообщила пресс-служба НАПК, по результатам полной проверки декларации Головина за 2017 год, Национальное агентство выявило признаки уголовного правонарушения, связанного с коррупцией - декларирование недостоверной информации на сумму более 250 прожиточных минимумов.

Установлено, что чиновник не задекларировал автомобиль, собственную квартиру и квартиру жены, принадлежащие им. Он также внес недостоверные сведения о своем доходе и доходе жены.

В общей сложности, сведения, указанные должностным лицом в декларации, отличаются от достоверных более чем на 819 тыс. грн.

Дмитрий Головин УНИАН

Как сообщал OBOZREVATEL, начальника полиции Одесской области Дмитрия Головина и его заместителя подозревают в хищении вещественных доказательств на сумму около 50 млн.

Ранее Головина поместили под домашний арест. Его заместителя Константина Гейко накануне также нашли и задержали.

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