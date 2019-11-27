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29 ноября • обновлено в 12:10
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Украину ждут два опасных момента: офицер рассказал о планах России

18.3т
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Офицер, волонтер, военный журналист Мирослав Гай убежден: в 2020 году Украину ждут две "реперные точки", когда угроза от России будет обостряться.

"В частности, в ближайшее время", – сказал он OBOZREVATEL.

"В следующем году у нас есть несколько реперных точек – февраль, а затем октябрь, когда в России будут масштабные военные учения "Запад-2020". Это значит, что у нас на границе снова будет большое скопление российской военной техники. И это угроза", – подчеркнул он.

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В этом контексте волонтер указал на ряд настораживающих фактов. "Мы видим, что Россия не отвела свои войска на Донбассе, вопреки отведению украинских войск. ОБСЕ продолжает фиксировать как обстрелы, так и присутствие российских оккупационных войск на участках разведения сил".

По мнению офицера, опасные периоды - февраль и октябрь 2020 года

По мнению офицера, опасные периоды - февраль и октябрь 2020 года

Гай также обратил внимание на особенности политики руководства Украины, которые, по его мнению, повышают вероятность расширения агрессии РФ. В частности, это недостаточная подготовка военной инфраструктуры, "политика замирения агрессора, попытка не раздражать агрессора, политика отказа от военной составляющей, от мобилизации общества".

Причем, "общество демобилизуется заявлениями и действиями власти, и это делается сознательно", – подчеркнул волонтер.

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Как писал OBOZREVATEL, ранее бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин озвучил устрашающий прогноз относительно планов России захватить новые украинские территории. По его оценкам, под угрозой восток и юг Украины.

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Автор
Татьяна Гайжевская Татьяна Гайжевская
Темы
Эксклюзив Российско-украинский конфликт Отвод войск на Донбассе
Персона
Мирослав Гай
Место
Украина
Тег
Новости Донбасса
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Русинов Алексей
Русинов Алексей
"Россия не отвела войска на Донбассе, вопреки отведению укровойск". так а кого она тогда обстреливает?
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Южный Гарик
Южный Гарик
Пи€дит и не краснеет, в, каком документе указано что ОБСЕ зафиксировала наличие российской армии на Донбассе?
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
дурачки, враждовать с Россией - это смерть для Украины... вы этого не понимаете?
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