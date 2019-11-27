Украину ждут два опасных момента: офицер рассказал о планах России

Офицер, волонтер, военный журналист Мирослав Гай убежден: в 2020 году Украину ждут две "реперные точки", когда угроза от России будет обостряться.

"В частности, в ближайшее время", – сказал он OBOZREVATEL.

"В следующем году у нас есть несколько реперных точек – февраль, а затем октябрь, когда в России будут масштабные военные учения "Запад-2020". Это значит, что у нас на границе снова будет большое скопление российской военной техники. И это угроза", – подчеркнул он.

В этом контексте волонтер указал на ряд настораживающих фактов. "Мы видим, что Россия не отвела свои войска на Донбассе, вопреки отведению украинских войск. ОБСЕ продолжает фиксировать как обстрелы, так и присутствие российских оккупационных войск на участках разведения сил".

По мнению офицера, опасные периоды - февраль и октябрь 2020 года

Гай также обратил внимание на особенности политики руководства Украины, которые, по его мнению, повышают вероятность расширения агрессии РФ. В частности, это недостаточная подготовка военной инфраструктуры, "политика замирения агрессора, попытка не раздражать агрессора, политика отказа от военной составляющей, от мобилизации общества".

Причем, "общество демобилизуется заявлениями и действиями власти, и это делается сознательно", – подчеркнул волонтер.

Как писал OBOZREVATEL, ранее бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин озвучил устрашающий прогноз относительно планов России захватить новые украинские территории. По его оценкам, под угрозой восток и юг Украины.

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