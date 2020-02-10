Агент ФСБ, вербовщица и госизменников: обнародованы имена еще 6 человек, которых Украина отдала "Л/ДНР"

Во время большого обмена пленными между Киевом и Кремлем, Украина передала боевикам не только обвиняемых в терроризме на мирных территориях, иностранных наемников, грабителей и убийц, но и коллаборационистов и государственных изменников.

Эти люди в частности сотрудничали с оккупационными властями. О последних именах с 66 (всего было 124) пленных из списка на обмен, который украинская власть не стала обнародовать, сообщает "Слідство.Інфо", узнав о них из собственных источников.

Отмечается, что к расследованию не включена информация о рядовых террористах "Л/ДНР", большинство из которых получили приговоры за участие в незаконных вооруженных формированиях или терроризм.

Украина отдала "Л/ДНР" агента ФСБ, вербовщицу и госизменников

Государственные изменники

Так, среди тех, кого Киев отдал фейковым "республикам" есть подполковник Нацгвардии Валентин Масюков. Весной 2018-го его осудили за государственную измену. Правоохранители выяснили, что он летал в Москву, где его завербовали сотрудники ФСБ. Предателя задержали в мае 2015 года. Судебные заседания по его делу проходили в закрытом режиме, хотя позже в СБУ заявили, что подполковник Масюков якобы получил 13 лет заключения.

Кроме него, поехал в ОРДЛО еще один офицер, который предал Украину, – капитан полиции Харьковщины Константин Чернышев. Его контрразведка СБУ задержала в марте 2018-го – за то, что он передавал российским военным секретную информацию об участниках АТО и служебные данные МВД Украины, в том числе с ограниченным доступом.

Вербовщица Дария Мастикашева slidstvo.info

Также отмечается, что в списки на обмен попал человек по имени Юрий Пшеничный – бывший сотрудник МВД. В 2014 году он присоединился к рядам незаконных вооруженных формирований на востоке Украины. После ранения и реабилитации вернулся в ряды боевиков и охранял дом, в котором проживал глава "ДНР". В конце 2018-го его задержали украинские военнослужащие. Мужчина получил восемь лет лишения свободы.

Вербовщица и фермер, который привел боевиков на позиции ВСУ

Еще в перечне обмененных есть украинка Дария Мастикашева. Женщина работала на спецслужбы РФ и вербовала ветеранов АТО для имитации подготовки терактов в России. Перед обменом она признала свою вину и пошла на сделку со следствием. В конце декабря 2019 года ее осудили за госизмену до двух лет лишения свободы и отпустили прямо из зала суда.

Поехал в ОРДЛО и фермер Николай Бутрименко, который тоже передал террористам данные о позициях украинских военнослужащих. В 2014 году по его наводке боевики окружили и прицельно расстреляли бойцов ВСУ. Тогда погибли десять наших защитников, еще пятеро попали в плен, где их жестоко пытали.

"Народный мэр Бердянска" Виктор Колоянов Униан

"Народный мэр" и агент ФСБ

Передали в ОРДЛО и Александра Жигало, который был агентом ФСБ. По версии следователей, в ноябре 2015 года в аннексированном Крыму он предоставил майору российской спецслужбы согласие на конфиденциальное сотрудничество. Потом завербовал своего бывшего однокурсника, который в то время служил в Управлении артиллерии и ракетных войск оперативного командования "Юг" ВСУ и имел доступ к государственной тайне. Жигало задержали, правда, приговор он так и не получил.

Еще один украинец из списка обмена – Виктор Колоянов, который называл себя "народным мэром Бердянска" и выступал на митингах с антиукраинскими призывами. Вместе с другими лицами он планировал захватить власть в Бердянске и Мариуполе. Кроме этого, мужчина должен был получить большое количество оружия из РФ. Во время этой попытки Колоянова вместе с сообщниками задержала СБУ. В 2016 году его приговорили к 12 годам тюрьмы.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Ранее журналисты обнародовали фамилии первых 44 человек, которых Украина выдала в "Л/ДНР" при обмене пленными 29 декабря 2019 года. В этом перечне 27 граждан Украины, 14 граждан РФ, двое граждан Беларуси и один гражданин Бразилии.

Вскоре появился список еще 15 из 124 лиц, которых выдали террористическим в рамках большого обмена пленными.

При этом бывшие сотрудники спецподразделения "Беркут" Александр Маринченко и Сергей Тамтура, которые ранее были переданы в рамках обмена на оккупированные территории ОРДЛО, вернулись в Киев.

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