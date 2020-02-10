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10 февраля • обновлено в 18:41
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Агент ФСБ, вербовщица и госизменников: обнародованы имена еще 6 человек, которых Украина отдала "Л/ДНР"

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Во время большого обмена пленными между Киевом и Кремлем, Украина передала боевикам не только обвиняемых в терроризме на мирных территориях, иностранных наемников, грабителей и убийц, но и коллаборационистов и государственных изменников.

Эти люди в частности сотрудничали с оккупационными властями. О последних именах с 66 (всего было 124) пленных из списка на обмен, который украинская власть не стала обнародовать, сообщает "Слідство.Інфо", узнав о них из собственных источников.

Отмечается, что к расследованию не включена информация о рядовых террористах "Л/ДНР", большинство из которых получили приговоры за участие в незаконных вооруженных формированиях или терроризм.

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"Будут новые задержания!" В "ДНР" сделали циничное заявление об обмене пленными

Украина отдала "Л/ДНР" агента ФСБ, вербовщицу и госизменников

Украина отдала "Л/ДНР" агента ФСБ, вербовщицу и госизменников

Государственные изменники

Так, среди тех, кого Киев отдал фейковым "республикам" есть подполковник Нацгвардии Валентин Масюков. Весной 2018-го его осудили за государственную измену. Правоохранители выяснили, что он летал в Москву, где его завербовали сотрудники ФСБ. Предателя задержали в мае 2015 года. Судебные заседания по его делу проходили в закрытом режиме, хотя позже в СБУ заявили, что подполковник Масюков якобы получил 13 лет заключения.

Кроме него, поехал в ОРДЛО еще один офицер, который предал Украину, – капитан полиции Харьковщины Константин Чернышев. Его контрразведка СБУ задержала в марте 2018-го – за то, что он передавал российским военным секретную информацию об участниках АТО и служебные данные МВД Украины, в том числе с ограниченным доступом.

Вербовщица Дария Мастикашева

Вербовщица Дария Мастикашева

slidstvo.info

Также отмечается, что в списки на обмен попал человек по имени Юрий Пшеничный – бывший сотрудник МВД. В 2014 году он присоединился к рядам незаконных вооруженных формирований на востоке Украины. После ранения и реабилитации вернулся в ряды боевиков и охранял дом, в котором проживал глава "ДНР". В конце 2018-го его задержали украинские военнослужащие. Мужчина получил восемь лет лишения свободы.

Вербовщица и фермер, который привел боевиков на позиции ВСУ

Еще в перечне обмененных есть украинка Дария Мастикашева. Женщина работала на спецслужбы РФ и вербовала ветеранов АТО для имитации подготовки терактов в России. Перед обменом она признала свою вину и пошла на сделку со следствием. В конце декабря 2019 года ее осудили за госизмену до двух лет лишения свободы и отпустили прямо из зала суда.

Поехал в ОРДЛО и фермер Николай Бутрименко, который тоже передал террористам данные о позициях украинских военнослужащих. В 2014 году по его наводке боевики окружили и прицельно расстреляли бойцов ВСУ. Тогда погибли десять наших защитников, еще пятеро попали в плен, где их жестоко пытали.

"Народный мэр Бердянска" Виктор Колоянов

"Народный мэр Бердянска" Виктор Колоянов

Униан

"Народный мэр" и агент ФСБ

Передали в ОРДЛО и Александра Жигало, который был агентом ФСБ. По версии следователей, в ноябре 2015 года в аннексированном Крыму он предоставил майору российской спецслужбы согласие на конфиденциальное сотрудничество. Потом завербовал своего бывшего однокурсника, который в то время служил в Управлении артиллерии и ракетных войск оперативного командования "Юг" ВСУ и имел доступ к государственной тайне. Жигало задержали, правда, приговор он так и не получил.

Еще один украинец из списка обмена – Виктор Колоянов, который называл себя "народным мэром Бердянска" и выступал на митингах с антиукраинскими призывами. Вместе с другими лицами он планировал захватить власть в Бердянске и Мариуполе. Кроме этого, мужчина должен был получить большое количество оружия из РФ. Во время этой попытки Колоянова вместе с сообщниками задержала СБУ. В 2016 году его приговорили к 12 годам тюрьмы.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • Ранее журналисты обнародовали фамилии первых 44 человек, которых Украина выдала в "Л/ДНР" при обмене пленными 29 декабря 2019 года. В этом перечне 27 граждан Украины, 14 граждан РФ, двое граждан Беларуси и один гражданин Бразилии.

  • Вскоре появился список еще 15 из 124 лиц, которых выдали террористическим в рамках большого обмена пленными.

  • При этом бывшие сотрудники спецподразделения "Беркут" Александр Маринченко и Сергей Тамтура, которые ранее были переданы в рамках обмена на оккупированные территории ОРДЛО, вернулись в Киев.

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Автор
Марта Рок
Тема
Обмен пленными
Место
Украина
Теги
террористы "ДНР" обмен ОРДЛО
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Kuksov Micha
Kuksov Micha
жительницы Харькова с российским паспортом Ларисы Чубаровой Как сообщается в сюжете ТСН.19:30, мужчина приехал в Украину из России шесть лет назад, сменив имя и паспорт. Он устроился на работу в Антикоррупционное бюро Украины, но в марте прошлого года его задержали сотрудники СБУ.Они ен не любят, но домой я приехал даже не за этим - устал по России ездить", - заявил он. Больше читайте здесь: https://tsn.ua/ru/ukrayina/podrobnosti-gromkogo-sudebnogo-dela-shpiona-iz-rf-u-rossiyanina-byli-problemy-s-fsb-422095.html
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фил филька
фил филька
"Украина передала боевикам не только обвиняемых в тер роризме на мирных территориях, иностранных наемников, грабителей и убийц, но и коллабора ционистов и государственных изменников." а где российские вое нные почему их не перечислили?)) ааа я понял трудно перечислить то чего нет))
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2
Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Одни украинцы. Российские кадровые военные где? С кем воюете?
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Джонсон Саймон Ф.
Джонсон Саймон Ф.
Кристина Стефанова, тварь кокошная,пошли на удобрения,червей кормят.
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