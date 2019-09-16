Аферы с ремонтом дорог на Черкащине: скандальный бизнесмен предстанет перед судом

Скандальный бизнесмен, руководитель ЧП "Черкассы-Интерстрой" и бывший депутат Владимир Халай, который взялся реанимировать черкасский бульвар, оказался фигурантом криминального дела о ремонте улицы Центральной в Чернобае.

Об этом сообщает "ВИККА". Чиновники Чернобаевского поселкового совета подписали с фирмой Халая соглашение еще 4 ноября 2016 года, впрочем участок дороги до сих пор не отремонтирован (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Согласно договору, ремонтные работы за почти 5 миллионов гривен должны были быть выполнены до 31 декабря 2017 года.

Злоупотребляя служебным положением, Чернобаевские должностные лица в течение 2016-2017 годов заключили с "Черкассы-Интерстрой" еще ряд дополнительных соглашений, которыми неоднократно продлили договор без объективных на то причин и подтверждающих документов до 30 апреля 2018 года. Цена услуги – почти 2,5 миллиона гривен.

Состояние дорог в Чернобае Скриншот видео

Это сделало невозможным взыскать средства с фирмы Халая за несвоевременное выполнение обязательств, поскольку по состоянию на 19 марта 2018 ремонтные работы улицы Центральной так и не были выполнены. В тот же день полиция открыла уголовное производство за злоупотребление властью или служебным положением.

Владимир Халай dengi.informator.ua

С февраля 2019 года в Чернобаевском райсуде продолжалась волокита с назначением строительно-технической экспертизы и предоставлением доступа к документам "Черкассы-Интерстрой". Не исключают и тот факт, что некоторые вещественные доказательства в уголовном производстве были потеряны или уничтожены. Сейчас следователи проверяют оригиналы документов, находящихся во владении фирмы Халая.

К тому же, эпопея с ремонтными работами от "Черкассы-Интерстрой" продолжается и в самих Черкассах. Предприятие в 2016 году должно было выполнить ремонт запасного футбольного поля на "Центральном стадионе". Но кроме освоенных средств из городского бюджета, другим результатом подрядчик сейчас похвастаться не может.

Как писал OBOZREVATEL, в Черкассах "застыл" ремонт участка бульвара Шевченко от улицы Университетской до Можайского, тендер на ремонт которой получила компания "Черкассы-Интерстрой" Владимира Халая. 9 октября 2018 был заключен договор, все ремонтные работы должны завершиться до конца декабря 2019-го. Однако сейчас местные жители вместо активного ремонта наблюдают разрушенные тротуары и образования ям на свижевыстеленном асфальте.

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