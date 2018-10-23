''Девочка рыдала, а ее снимали на видео'': скандал с травлей школьницы в Харькове получил продолжение

Учитель 6-го класса из харьковской школы №151, где публично унизили ученицу из-за отказа ее родителей платить поборы на нужды класса, написала заявление об уходе.

Правда, в школе утверждают - учительница ни причем. Травлю ребенка якобы устроила одна из мам, а самого преподавателя в это время даже не было в кабинете. А вот мама школьницы рассказала нам свою версию. Подробнее - в материале OBOZREVATEL.

Травлю устроила мама

В сообществе "Батьки SOS" в Facebook разгорелся спор из-за случая в школе №151 Харькова. В 6-м классе дети праздновали окончание первой четверти, ели торт. Угощение не досталось только одной девочке, потому что ее родители принципиально не сдают деньги на нужды класса.

Такое сообщение появилось в группе в соцсети Facebook Батьки SOS

Даже сообщалось, что девочку якобы поставили к доске и сказали, что ей торт не достанется, потому что ее мама не сдает деньги.

В самой школе говорят, что все было не так. По словам заместителя директора по воспитательной работе Виктории Калашник, учительница проводила свой классный час. Родительский комитет попросил учительницу дать им 15 минут в конце урока.

"Классный руководитель даже не знала, что тут будет, это тоже стало для не сюрпризом. В конце урока вошла родительская тройка с тортом, соками, они поздравили детей, спели даже песню им, а потом стали раздавать торт. Учительница в это время вышла к директору, потому что ей нужно было решить вопрос с больничным. А когда вернулась, обнаружила эту ситуацию. Одна из родителей сказала девочке, что ей торт не дадут, потому что ее родители с 1-го класса являются неплатежеспособными и не сдают деньги. Конечно, ученица расстроилась. Но никто ее к доске не ставил и при всех не отчитывал. То, что написали в соцсетях - неправда. Мы сами расстроены из-за этой ситуации", - пояснила OBOZREVATEL Виктория Калашник.

Facebook Батьки SOS

В понедельник, 22 октября, в школу пришел папа пострадавшей девочки с жалобой. "С ним разговаривала завуч, они решали, что делать в такой ситуации. У нас будет родительское собрание, будет там присутствовать и родительская тройка. Надеюсь, что мама из родительского комитета принесет свои извинения за то, что сказала девочке. Мы хотим решить этот конфликт. Чтобы девочка осталась в школе, никуда не уходила. Подключили к этому и школьного психолога", - говорит Виктория Калашник.

Диана стала плакать, а мальчики снимали на телефон

Хотя мама пострадавшей девочки говорит, что на самом деле учительница находилась в классе и вся эта история произошла при ней, но она предпочла не вмешиваться. "Я не думаю, что моя Диана говорит неправду. Ребенок пришел со школы в слезах", - заявила OBOZREVATEL мама Татьяна Блинова.

По ее словам, в этот день 6-й класс пошел на экскурсию в банк. "Мы были против, потому что это же не зоопарк и не краеведческий музей, зачем детей водить в банк? Но Диана позвонила и сказала, что ей учитель сказала идти обязательно. Они вернулись после экскурсии, и вот эта родительская тройка устроила сладкий стол. Даже другие родители об этом не знали. Они зашли в класс и стали раздавать торт. Диане не дали, она как ребенок спросила, а мне? И тогда дети стали спрашивать, а почему вы Диане не даете? И мама из родительского комитета заявила, что не даем, потому что ее папа не сдает деньги", - пожаловалась Татьяна.

Далее Диана спросила, может ли она уйти домой, но эта же мама ей не разрешила.

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"Не учительница, которая тут была, а чужая мама. Тогда Диана стала плакать, мальчики стали смеяться и снимать ее на телефон. Девочки предложили ей свою порцию, но она отказалась. Тогда девочки пошли с ней в туалет и стояли там, пока этот праздник не закончится. Учительница все это время была в классе, она даже сама резала торт. Когда мы потом стали выяснять, в школе сказали, что учительница была занята какими-то памятками", - рассказывает мама Дианы.

Сама Татьяна говорит, что деньги на нужды класса и школы они сдают, но не на все. "Например, на разные праздники в месяц просят по 50 грн. А зачем? В классе 32 человека, в месяц 1600 грн. Это что, на торт нужны такие деньги? Почему не по 10 грн?" - поясняет женщина свою позицию.

Сами родители в соцсетях эту ситуацию не обсуждали. "Кто-то написал об этом, и вот история получила такой резонанс. Мы говорили об этом в Viber в классной группе. Кстати, родители даже не знали, что в классе организовывают сладкий стол, а родительский комитет пояснил, что, мол, хотели сделать детям такой сюрприз", - говорит Татьяна. Также родители Дианы никуда ее из этой школы переводить не собираются.

Учительница увольняется

По словам зама директора школы Виктории Калашник, попавшая в скандал классный руководитель не так давно вышла на работу, их семья попала в тяжелую аварию.

"Ее муж до сих пор прикован к постели, ребенок сильно пострадал. Она могла вообще отказаться от классного руководства, но не бросила детей и продолжает работать. А этот инцидент ее просто выбил из колеи. Все мы прочитали, как сейчас о нас пишут в соцсетях. И учительница принесла заявление об увольнении, сказала, что больше не может работать, ей тяжело и физически, и морально. Хотя она не виновата, она сама расстроена из-за того, что произошло", - подытожила Виктория.