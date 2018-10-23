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''Девочка рыдала, а ее снимали на видео'': скандал с травлей школьницы в Харькове получил продолжение

12.1тЧитать материал на украинском

Учитель 6-го класса из харьковской школы №151, где публично унизили ученицу из-за отказа ее родителей платить поборы на нужды класса, написала заявление об уходе.

Правда, в школе утверждают - учительница ни причем. Травлю ребенка якобы устроила одна из мам, а самого преподавателя в это время даже не было в кабинете. А вот мама школьницы рассказала нам свою версию. Подробнее - в материале OBOZREVATEL.

Травлю устроила мама

В сообществе "Батьки SOS" в Facebook разгорелся спор из-за случая в школе №151 Харькова. В 6-м классе дети праздновали окончание первой четверти, ели торт. Угощение не досталось только одной девочке, потому что ее родители принципиально не сдают деньги на нужды класса.

''Девочка рыдала, ее снимали на видео'': детали скандала с травлей в Харькове

Такое сообщение появилось в группе в соцсети

Facebook Батьки SOS

Даже сообщалось, что девочку якобы поставили к доске и сказали, что ей торт не достанется, потому что ее мама не сдает деньги.

В самой школе говорят, что все было не так. По словам заместителя директора по воспитательной работе Виктории Калашник, учительница проводила свой классный час. Родительский комитет попросил учительницу дать им 15 минут в конце урока.

"Классный руководитель даже не знала, что тут будет, это тоже стало для не сюрпризом. В конце урока вошла родительская тройка с тортом, соками, они поздравили детей, спели даже песню им, а потом стали раздавать торт. Учительница в это время вышла к директору, потому что ей нужно было решить вопрос с больничным. А когда вернулась, обнаружила эту ситуацию. Одна из родителей сказала девочке, что ей торт не дадут, потому что ее родители с 1-го класса являются неплатежеспособными и не сдают деньги. Конечно, ученица расстроилась. Но никто ее к доске не ставил и при всех не отчитывал. То, что написали в соцсетях - неправда. Мы сами расстроены из-за этой ситуации", - пояснила OBOZREVATEL Виктория Калашник.

''Девочка рыдала, ее снимали на видео'': детали скандала с травлей в Харькове

Facebook Батьки SOS

В понедельник, 22 октября, в школу пришел папа пострадавшей девочки с жалобой. "С ним разговаривала завуч, они решали, что делать в такой ситуации. У нас будет родительское собрание, будет там присутствовать и родительская тройка. Надеюсь, что мама из родительского комитета принесет свои извинения за то, что сказала девочке. Мы хотим решить этот конфликт. Чтобы девочка осталась в школе, никуда не уходила. Подключили к этому и школьного психолога", - говорит Виктория Калашник.

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Диана стала плакать, а мальчики снимали на телефон

Хотя мама пострадавшей девочки говорит, что на самом деле учительница находилась в классе и вся эта история произошла при ней, но она предпочла не вмешиваться. "Я не думаю, что моя Диана говорит неправду. Ребенок пришел со школы в слезах", - заявила OBOZREVATEL мама Татьяна Блинова.

По ее словам, в этот день 6-й класс пошел на экскурсию в банк. "Мы были против, потому что это же не зоопарк и не краеведческий музей, зачем детей водить в банк? Но Диана позвонила и сказала, что ей учитель сказала идти обязательно. Они вернулись после экскурсии, и вот эта родительская тройка устроила сладкий стол. Даже другие родители об этом не знали. Они зашли в класс и стали раздавать торт. Диане не дали, она как ребенок спросила, а мне? И тогда дети стали спрашивать, а почему вы Диане не даете? И мама из родительского комитета заявила, что не даем, потому что ее папа не сдает деньги", - пожаловалась Татьяна.

Далее Диана спросила, может ли она уйти домой, но эта же мама ей не разрешила.

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"Не учительница, которая тут была, а чужая мама. Тогда Диана стала плакать, мальчики стали смеяться и снимать ее на телефон. Девочки предложили ей свою порцию, но она отказалась. Тогда девочки пошли с ней в туалет и стояли там, пока этот праздник не закончится. Учительница все это время была в классе, она даже сама резала торт. Когда мы потом стали выяснять, в школе сказали, что учительница была занята какими-то памятками", - рассказывает мама Дианы.

Сама Татьяна говорит, что деньги на нужды класса и школы они сдают, но не на все. "Например, на разные праздники в месяц просят по 50 грн. А зачем? В классе 32 человека, в месяц 1600 грн. Это что, на торт нужны такие деньги? Почему не по 10 грн?" - поясняет женщина свою позицию.

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Сами родители в соцсетях эту ситуацию не обсуждали. "Кто-то написал об этом, и вот история получила такой резонанс. Мы говорили об этом в Viber в классной группе. Кстати, родители даже не знали, что в классе организовывают сладкий стол, а родительский комитет пояснил, что, мол, хотели сделать детям такой сюрприз", - говорит Татьяна. Также родители Дианы никуда ее из этой школы переводить не собираются.

Учительница увольняется

По словам зама директора школы Виктории Калашник, попавшая в скандал классный руководитель не так давно вышла на работу, их семья попала в тяжелую аварию.

"Ее муж до сих пор прикован к постели, ребенок сильно пострадал. Она могла вообще отказаться от классного руководства, но не бросила детей и продолжает работать. А этот инцидент ее просто выбил из колеи. Все мы прочитали, как сейчас о нас пишут в соцсетях. И учительница принесла заявление об увольнении, сказала, что больше не может работать, ей тяжело и физически, и морально. Хотя она не виновата, она сама расстроена из-за того, что произошло", - подытожила Виктория.

Место
Украина
Объекты
тортпоборы в школешкола
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Пипец, какие же вы жмотные люди...
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