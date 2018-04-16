35 раненых, 17 убитых: стало известно о масштабных потерях "Л/ДНР"

Военный журналист Мирослав Гай сообщил о панике в рядах террористов на Донбассе из-за "прорыва" ВСУ под Докучаевском на выходных.

Сторонники "Л/ДНР" пожаловались на серьезные потери – 35 раненых и 17 погибших, написал он на своей странице в Facebook.

"Боевики активно обсуждают большие потери своих сил под Докучаевском. Множество раненых. Говорят, на прорыв наши шли. Дурачье. Какой прорыв? Максимум в магазин ездили, ну и параллельно зацепили идиотов. А нечего стрелять. Мы-то понимаем, что у вас там работа. Что деньги нужно отрабатывать. Ну, такие значит рабочие издержки. 35, говорите, 300 и 17- 200. Ну, бывает", - написал он.

"И вообще, че вы прицепились. Нас там нет. У нас Минск. Вы все врете! Завтра, кстати, в ресторан поедем, так что вам, русские, на боевые лучше вообще не выходить", - добавил он.

В то же время информацию о потерях террористов подтвердили в фонде "Повернись живим".

Как сообщал "Обозреватель", ранее президент Украины Петр Порошенко объявил дату новой военной операции на Донбассе.