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35 раненых, 17 убитых: стало известно о масштабных потерях "Л/ДНР"

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Военный журналист Мирослав Гай сообщил о панике в рядах террористов на Донбассе из-за "прорыва" ВСУ под Докучаевском на выходных.

Сторонники "Л/ДНР" пожаловались на серьезные потери – 35 раненых и 17 погибших, написал он на своей странице в Facebook.

"Боевики активно обсуждают большие потери своих сил под Докучаевском. Множество раненых. Говорят, на прорыв наши шли. Дурачье. Какой прорыв? Максимум в магазин ездили, ну и параллельно зацепили идиотов. А нечего стрелять. Мы-то понимаем, что у вас там работа. Что деньги нужно отрабатывать. Ну, такие значит рабочие издержки. 35, говорите, 300 и 17- 200. Ну, бывает", - написал он.

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"И вообще, че вы прицепились. Нас там нет. У нас Минск. Вы все врете! Завтра, кстати, в ресторан поедем, так что вам, русские, на боевые лучше вообще не выходить", - добавил он.

В то же время информацию о потерях террористов подтвердили в фонде "Повернись живим".

Как сообщал "Обозреватель", ранее президент Украины Петр Порошенко объявил дату новой военной операции на Донбассе.

Читайте все новости по теме "АТО на Донбассе" на Обозревателе.

Тема
АТО на Донбассе
Персона
Мирослав Гай
Место
Украина
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