Жена ученого из Уханя умерла от COVID-19 еще до пандемии, – экс-сотрудник Госдепа

Супруга ученого из лаборатории Уханя (Китай), который работал над коронавирусами, умерла от "болезни, похожей на COVID-19" еще в декабре 2019 года.

Об этом рассказал сотрудник Госдепартамента США Дэвид Ашер, который расследовал происхождение коронавирусной инфекции, сообщает издание Daily Caller. Об этом ему стало известно от человека, который работал в Уханьском институте вирусологии.

По словам Ашера, власти страны знали о смерти женщины, однако в течении месяца не признавали, что вирус может распространяться среди людей. Китай только в середине января заявил, что вирус передается среди людей.

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Как ранее писало издание The Wall Street Journal, сославшись, на "секретный отчет американской разведки", трое рабочих лаборатории Ухань были госпитализированы с COVID-симптомами в ноябре 2019 года, до первого подтвержденного случая COVID-19. Разведка, по информации издания, не исключает версии об утечке коронавируса из уханьской лаборатории.

По словам Ашера, сотрудники лаборатории были более подвержены COVID-19, чем гриппу.

"Сколько нормальных людей в возрасте от 30 до 40 лет настолько заболевают гриппом, что их нужно госпитализировать? Мне сказали, что сотрудники лаборатории почти наверняка получают прививки от гриппа. Более того, какова вероятность того, что несколько рабочих, которые являются исследователями повышения патогенности COV RaTG13 и связанных COVS, все вместе серьезно заболеют?" – отметил Ашер.

Как сообщал OBOZREVATEL, разведка США не смогла прийти к однозначному выводу о происхождении COVID-19. Американский президент Джо Байден поручил спецслужбам удвоить усилия в расследовании и через 90 дней предоставить ему новый отчет.