Во Львове ко Дню Соборности развернули рекордное знамя Украины с подписями воинов. Фото

Во Львове, на площади возле национального академического театра оперы и балета имени Соломии Крушельницкой, сегодня, 21 января, развернули крупнейший Государственный Флаг Украины. На нем были пожелания военных и детей, которые собирали по всей Украине и линии фронта.

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Об этом сообщает Львовский областной совет. На украинском флаге – 1300 подписей детей и 148 автографов военных из более тридцати бригад ВСУ.

Установление рекорда Украины приурочили ко Дню Соборности Украины, провозглашению 105-летия Акта Соединения Украинской Народной Республики и Западноукраинской народной республики. Зафиксировали его представители Книги рекордов Украины. Флаг будет храниться во львовском Доме офицеров.

По словам и. председателя Львовского областного совета Юрия Холода, за полгода двадцатиметровый флаг Украины объехал 20 украинских городов, посетил позиции более 30 бригад ВСУ и собрал тысячи подписей военных, капелланов, медиков, волонтеров, благотворителей, общественных деятелей, звезд шоу-бизнеса, педагогов и школьников. В июле 2024 года уникальное знамя подняли на Говерлу, а затем в Верховной Раде Украины подпись на нем поставил Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины, генерал Валерий Залужный.

"Знаково, что 33 года назад, именно 21 января 1991 года, украинцы создали самую "живую цепь". Уже 10 лет наши защитники героически защищают нашу соборность, а от 24 февраля 2022 года только единство нашего народа является главным залогом нашей устойчивости и будущей". победы. Спасибо нашим воинам и верим друг в друга и в дальнейшем поддерживаем своих ближних и всех, кто нуждается в нашей помощи. Вместе мы сильны", – отметил Юрий Холод.

На днях сообщалось о том, что 7-летняя киевлянка Дарья Комарчук установила новый рекорд Украины как обладательница самых длинных волос в своей возрастной категории. Длина прядей девочки составляет более 100 см.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о том, как в Одесской области дети создали портрет Шевченко из 7 тыс. яблок, установив рекорд Украины.