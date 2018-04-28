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Дмитрий Геллер
Дмитрий Геллер
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Памятка для будущих худеющих

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Разработано для людей с лишним весом и мозгами. Применять перед похудением, два раза в день, возле входа в супермаркет или кафе.

1) Запомни: Ты изгой. Ты белая ворона. Ты бесишь. С тобой скучно.

Друзья проверяют тебя постоянно и везде. Взял чай и яблоки в баню? А мы вот свежее вкусное пиво и рыбку. А ты не такой. Ты баба. Не, ты мужик. Но пьешь чай, как баба. Друзья, конечно, подождут, когда ты уже слезешь с диеты и будешь мужиком. Но знай! Так проверяется сила воли твоя. Пиво или чай. Рыбка или яблоки. Выбор очевиден.

2) Заранее подготовь ответ на самый популярный вопрос "А на* оно тебе надо". Отвечай сначала развернуто, потом сокращенно. Ну а если тебе зададут вопрос в 100500-й раз, просто похлопай себя по животу и покажи, что там живут кубики. Объяснять каждому, что ты их не видел никогда, не надо. Береги нервы и кислород.

3) Говори везде, что ты худеешь. Тогда тебе будут звонить, чтобы позвать на день рождения следующим образом: "Читал/ слышал, что ты на диете. И что ты будешь делать на денчике? У нас тут водочка, селедочка, оливье, нарезочка, стейки с картошечкой (сука!) и торт. В общем, как выздоровеешь, приходи". И ты опять см. пункт 1.

4) Отгадай загадку: что общего между худеющим, наркоманом и вегетарианцем. Ответ: трава

5) Сломай весы. Вытащи батарейку, выкинь ее и всю неделю забывай покупать новую. Раз в неделю купил, взвесился и опять выкинул. Запомни: каждые 100 грамм - это маленький шаг для человека, но огромный для человечества (с) Нил Дмитриевич Армстронг

6) По супермаркету передвигайся перебежками. Наши отделы - овощной, молочный, безалкогольный. Вражеские отделы - хлебный, кондитерский, хлебный, кондитерский, хлебный, кондитерский. Че-то я задумался.

7) Хочешь есть - пей воду. Не хочешь воду - иди спать. Не дает начальник поспать - пей воду. Ну или кури.

8) Лучший твой друг на это время - твоя худеющая жена. Что может быть романтичнее, чем совместное обсуждение калорий. Настольные пищевые весы становятся лидером проката, порвав такие мировые картины, как мясорубка и блендер. А об артхаусной бутерброднице можно забыть навсегда. А раньше ей было присмотрено место в правом углу.

9) Она худеет после родов, ты худеешь, потому что еще не родил, но вот-вот. Запомни: жена рожает, ты жрешь, у тебя нервы и интоксикация. Жена родила. Где живот? А вот живот лежит, кричит, сиську просит. А тебе предъявить нечего.

Ну и напоследок.

Знай: даже если ты бросишь это гиблое дело, то у тебя есть сила, есть воля, а силы воли нет. Вот тогда ты точно баба.

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Автор
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