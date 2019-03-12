В Одесі коляску з дитиною здуло в крижане море: в мережі показали відео

В Одесі штормовий вітер здув у море коляску з маленькою дитиною, слідом за якою стрибнула мама.

Про це на своїй сторінці у Facebook розповів очевидець Василь Бушаров, уточнивши, що завдяки щасливому випадку поряд опинився чоловік, котрий врятував сім'ю (щоб подивитися відео, проскрольте до кінця сторінки).

"Одеса. Аркадія. Пляж. Сидимо, дивимося на море. Праворуч на пірсі помічаємо метушню. Там декілька дорослих людей. Один із хлопців знімає одяг. До того ж знімає дуже швидко. Невже захотілося скупатися? Вода не тепліша за 5 градусів. Стрибає у воду з далекого боку пірсу. Через півхвилини на пірс піднімають жінку в темному одязі. Жива, з неї капає вода. Ще декілька секунд. На пірсі з'являється дитина. Потім той самий хлопець, який стрибнув. Люди кутають дитину в одяг. Швидко йдуть із пляжу", – розповів він.

За словами Бушарова, вітер був такої сили, що коляску з дитиною здуло з пірсу. Він закликав бути обережними.

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"Думаю, що якби не виявилося поряд того хлопця, то потонули б обоє. Врятувалися. А правильніше буде сказати – врятував. Коляску ніхто вже діставав з води. Ситуація проста і безглузда. Будьте обережні. Не втрачайте пильності. І окреме спасибі тому хлопцеві. Здоров'я тобі, чоловіче. Дякую за твоє велике серце", – підсумував він.

У мережі подякували чоловіку за те, що він не розгубився і врятував жінку з дитиною. Користувачі помітили, що їм пощастило.

"О Боже, який жах! Як їм пощастило, що поряд був той хлопець", "Низький уклін тому хлопцю! Слава Богу, що є такі люди і що все закінчилося добре", – написали користувачі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Києві двоє школярів провалилися під лід, але їх врятували перехожі чоловіки, витягнувши з крижаної пастки. Момент зафіксували на відео.

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