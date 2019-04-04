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КияниМедОбоз

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В Киеве назвали улицу в честь легендарного Маккейна

1.6тЧитать материал на украинском

На заседании Киевского городского совета было принято решение о переименовании улицы Ивана Кудри на улицу имени американского сенатора Джона Маккейна.

Такое решение было принято, поскольку Кудря был советским разведчиком и руководителем подпольной разведывательно-диверсионной группы в Киеве во время Второй мировой войны. Его главной задачей была борьба с "украинскими националистами", пишет пресс-служба Киевского городского совета.

Джон Маккейн

Джон Маккейн

РБК

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"Маккейн активно отстаивал интересы Украины и поддерживал наше стремление жить в современной, демократической стране. Он неоднократно бывал на фронте. Хочу отметить, что к нам обращались общественные организации, жители, была зарегистрирована электронная петиция к городским властям с предложением почтить имя Джона Маккейна в столичной топонимике. Поэтому вполне логично, что Киевсовет назвала одну из улиц в его честь", — отметил заместитель городского головы, секретарь Киевсовета Владимир Прокопив.

Напомним, что Джон Маккейн жестко критиковал политику Кремля в отношении Украины. После его смерти сторонники РФ открыто назвали политика врагом.

Как ранее писал OBOZREVATEL, в сентябре 2018 президент Украины Петр Порошенко выступил с инициативой присвоить улице Ивана Кудри в Киеве имя умершего сенатора США Джона Маккейна.

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Флегон Аорон
Флегон Аорон
Интересно, а покойник, когда был жив, слышал анекдот про партизанский отряд с предателем?
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Иваненко Виталий
Иваненко Виталий
И все шабли, вручаемые хозяевам на коленях, должны вручаться свiдомим бидлом, на этой улице!!!
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Poroshenko Petro
Poroshenko Petro
Согласен. Хозяина даже после смерти уважать и любить нужно
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