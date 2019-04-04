У Києві назвали вулицю на честь легендарного Маккейна

На засіданні Київської міської ради було прийняте рішення про перейменування вулиці Івана Кудрі на вулицю американського сенатора Джона Маккейна.

Таке рішення прийняли, оскільки Кудря був радянським розвідником і керівником підпільної розвідувально-диверсійної групи в Києві під час Другої світової війни. Його головним завданням була боротьба з "українськими націоналістами", пише пресс-служба Київської міської ради.

Джон Маккейн РБК

"Маккейн активно відстоював інтереси України та підтримував наше прагнення жити в сучасній, демократичній державі. Він неодноразово бував на фронті. Хочу зазначити, що до нас зверталися громадські організації, мешканці, була зареєстрована електронна петиція до міської влади з пропозицією вшанувати ім’я Джона Маккейна в столичній топоніміці. Тому цілком логічно, що Київрада назвала одну з вулиць на його честь", — наголосив заступник міського голови, секретар Київради Володимир Прокопів.

Нагадаємо, що Джон Маккейн жорстко критикував політику Кремля щодо України. Після його смерті прихильники РФ відкрито назвали політика ворогом.

Як раніше писав OBOZREVATEL, у вересні 2018 року президент України Петро Порошенко виступив із ініціативою присвоїти вулиці Івана Кудрі в Києві ім'я померлого сенатора США Джона Маккейна.

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