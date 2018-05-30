В Кривом Роге открыли памятник последнему кошевому атаману Запорожской Сечи Петру Калнышевскому.

Событие приурочили к празднованию Дня города 27 мая, сообщает Первый городской.

Памятник появился в центре на одноименной улице Петра Калнышевского возле площади Освобождения. На открытие монумента пришло около 300 человек. Возле самого памятника обустроили небольшой сквер: уложили плитку и поставили несколько лавочек, а также постелили газончик. Автором памятника стал криворожский скульптор Владимир Токарь.

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Петр Калнышевский – последний кошевой атаман Запорожской Сечи. Он прожил 113 лет. Именно этого атамана называют одним из основателей почтовой станции "Кривой Рог", которая в последствии переросла в поселение, а затем в большой индустриальный центр. В 2008 году Украинская православная церковь причислила Петра Калнышевского к лику святых.

Как сообщал CityOboz, в Харьковской области выставили на продажу памятник Ленину весом около полутора тонн.