У Дніпрі з'явився мурал зі Стівом Джобсом. Фотофакт

У Дніпрі на стіні дев'ятиповерхового будинку намалювали портрет засновника корпорації Apple Стіва Джобса.
Фото мурала на своїй сторінці в Facebook опублікував Сергій Демченко.
"По-перше, це красиво. Дніпро, ж / м Тополь-3, звичайна панельна 9-поверхівка", - написав він.
facebook.com / Сергій Демченко
facebook.com / Сергій Демченко
Раніше на лівому березі міста на стіні 16-поверхового будинку з'явився мурал із зображенням великого кита-косатки.
Як повідомляв CityOboz, в центрі Харкова намалювали величезний портрет Кузьми Скрябіна .