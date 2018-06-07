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У Дніпрі з'явився мурал зі Стівом Джобсом. Фотофакт

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У Дніпрі на стіні дев'ятиповерхового будинку намалювали портрет засновника корпорації Apple Стіва Джобса.

Фото мурала на своїй сторінці в Facebook опублікував Сергій Демченко.

"По-перше, це красиво. Дніпро, ж / м Тополь-3, звичайна панельна 9-поверхівка", - написав він.

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facebook.com / Сергій Демченко

facebook.com / Сергій Демченко

Раніше на лівому березі міста на стіні 16-поверхового будинку з'явився мурал із зображенням великого кита-косатки.

Як повідомляв CityOboz, в центрі Харкова намалювали величезний портрет Кузьми Скрябіна .

Тема
Dnipro.City
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